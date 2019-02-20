«Медуза»

В подошвы кроссовок Adapt BB встроен специальный мотор, отвечающий за автоматическую шнуровку (а также гироскопы и батареи на 505 mAh с поддержкой беспроводной зарядки).Управлять шнуровкой можно через мобильное приложение Nike Adapt, которое также отслеживают физическую активность владельца кроссовок. Кроссовки можно зашнуровать и без приложения — при помощи двух кнопок, расположенных по краям подошв. Какой-либо другой способ зашнуровать Adapt BB просто не предусмотрен.Из-за последнего обновления приложения кроссовки перестали синхронизироваться с телефонами на Android. Некоторые владельцы стали жаловаться, что им не удается через приложение зашнуровать кроссовки за 350 долларов. Кнопки, как выяснилось, тоже работают далеко не у всех.Теперь программе Nike Adapt ставят низкие оценки и пишут негативные отзывы. Компания уже принесла извинения покупателям и сообщила, что уже исправляют проблему.При этом в версии приложения для iOS подобных неисправностей нет.