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Бабкина, Сафонова и другие приедут в Минск с «Калиной красной», которой - на минуту - 45!

21.02.2019 18:24 — Разное | Tut.by  
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«Калине красной» — 45! Новую интерпретацию пронзительной драмы в масштабном музыкальном спектакле Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» минчане увидят уже в 19 октября во Дворце Республики. Билеты поступили в продажу сегодня.


Фото: folkteatr.ru

Год назад премьера нового спектакля на сцене театра «Русская песня» ошеломила московскую публику. Яркое и шумное действо заставило смеяться и плакать не только столичного зрителя, но и суровых сибиряков — постановка прогремела по Сибири, собрав аншлаги в Екатеринбурге, Сургуте, Новосибирске, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Омске, Томске, Тюмени, Новокузнецке, Кемерове.

В спектакле заняты вот какие артисты: Елена Сафонова, Сергей Никоненко, Надежда Бабкина, Вячеслав Манучаров, Александр Коган. Главные роли 45 лет назад в кинопостановке пьесы сыграла звездная пара Шукшиных. В новом спектакле роли вора-рецидивиста Егора Прокудина по кличке «Горе» и ждущей его «заочницы» Любы Байкаловой достались Андрею Мерзликину и Марии Шукшиной. А драматические и комические эпизоды из жизни шукшинских персонажей теперь щедро сдобрены народными и авторскими песнями, городскими романсами и хитами 60−70-х годов.

Поставил знаменитую шукшинскую пьесу молодой режиссер Дмитрий Петрунь. У него немалый опыт работы в московских театрах. Белорусской публике Петрунь известен как режиссер популярных сериалов «Офицерские жены», «Торгсин», «Любовь как стихийное бедствие».

Петрунь вдыхает новую жизнь в историю Егора Прокудина. Он наполняет знакомый сюжет фольклорными включениями и обрамляет его песнями, музыкой и танцами. Такое необычное решение стало возможным благодаря участию уникальных творческих коллективов театра: ансамбля «Русская песня», фольклорной группы «Славяне», шоу-балета «Живая планета», фолк-рок-группы «После 11», дуэта аккордеонистов «Братья Бондаренко».

«Калина красная» — последний фильм и своеобразная исповедь Шукшина. В этом году народному автору исполнилось бы 90 лет. Cимволично, что именно в юбилейном году спектакль по мотивам бессмертных произведений увидит белорусская публика.

Когда: 19 октября, 18.00.

Где: .

Сколько: от 55 до 190 рублей.

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***

16 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на стендап Дмитрия Романовав Минске. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победитель будет объявлен 22 февраля.

 
Теги: Минск
 
 
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«Калине красной» - 45! Новую интерпретацию пронзительной драмы в масштабном музыкальном спектакле Московского государственного музыкального театра фольклора...
 
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