Бабкина, Сафонова и другие приедут в Минск с «Калиной красной», которой - на минуту - 45!

«Калине красной» — 45! Новую интерпретацию пронзительной драмы в масштабном музыкальном спектакле Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» минчане увидят уже в 19 октября во Дворце Республики . Билеты поступили в продажу сегодня.



Фото: folkteatr.ru

Год назад премьера нового спектакля на сцене театра «Русская песня» ошеломила московскую публику. Яркое и шумное действо заставило смеяться и плакать не только столичного зрителя, но и суровых сибиряков — постановка прогремела по Сибири, собрав аншлаги в Екатеринбурге, Сургуте, Новосибирске, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Омске, Томске, Тюмени, Новокузнецке, Кемерове.

В спектакле заняты вот какие артисты: Елена Сафонова, Сергей Никоненко, Надежда Бабкина, Вячеслав Манучаров, Александр Коган. Главные роли 45 лет назад в кинопостановке пьесы сыграла звездная пара Шукшиных. В новом спектакле роли вора-рецидивиста Егора Прокудина по кличке «Горе» и ждущей его «заочницы» Любы Байкаловой достались Андрею Мерзликину и Марии Шукшиной. А драматические и комические эпизоды из жизни шукшинских персонажей теперь щедро сдобрены народными и авторскими песнями, городскими романсами и хитами 60−70-х годов.

Поставил знаменитую шукшинскую пьесу молодой режиссер Дмитрий Петрунь. У него немалый опыт работы в московских театрах. Белорусской публике Петрунь известен как режиссер популярных сериалов «Офицерские жены», «Торгсин», «Любовь как стихийное бедствие».

Петрунь вдыхает новую жизнь в историю Егора Прокудина. Он наполняет знакомый сюжет фольклорными включениями и обрамляет его песнями, музыкой и танцами. Такое необычное решение стало возможным благодаря участию уникальных творческих коллективов театра: ансамбля «Русская песня», фольклорной группы «Славяне», шоу-балета «Живая планета», фолк-рок-группы «После 11», дуэта аккордеонистов «Братья Бондаренко».

«Калина красная» — последний фильм и своеобразная исповедь Шукшина. В этом году народному автору исполнилось бы 90 лет. Cимволично, что именно в юбилейном году спектакль по мотивам бессмертных произведений увидит белорусская публика.

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