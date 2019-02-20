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В Беларуси заблокировали фейковые сайты Беларусбанка и Белагропромбанка

21.02.2019 18:58 — Разное | Партизан  
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Министерство информации Беларуси ограничило доступ к шести фишинговым сайтам, которые маскировались под страницы государственных белорусских банков.

 Об этом сообщает Телеграф со ссылкой на сайт ведомства.

Доступ к фишинговым сайтам, которые использовали названия белорусских банков, был заблокирован по решению Мининформа. Ими являлись следующие веб-ресурсы:  ib-belapb.by, ibank-belapb.ru, belagrobank.by, belagrobank.ru, belagroprombank24.ru, belagroprombank.ru.
 
На этих сайтах размещалась реклама, в которой использовались наименования и товарные знаки Белагропромбанка и Беларусбанка. Клиентам указанных банков предлагалось вводить реквизиты своей учетной записи интернет-банкинга.
 
В министерстве информации просят пользователей обращать внимание на адрес сайта в интернете, чтобы не позволить мошенникам завладеть реквизитами электронных карт и другими конфиденциальными данными.


 
 
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Министерство информации Беларуси ограничило доступ к шести фишинговым сайтам, которые маскировались под страницы государственных белорусских банков.
 
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