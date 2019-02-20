В Беларуси заблокировали фейковые сайты Беларусбанка и Белагропромбанка

сообщае т Телеграф со ссылкой на сайт ведомства. Об этомт Телеграф со ссылкой на сайт ведомства.





Доступ к фишинговым сайтам, которые использовали названия белорусских банков, был заблокирован по решению Мининформа. Ими являлись следующие веб-ресурсы: ib-belapb.by, ibank-belapb.ru, belagrobank.by, belagrobank.ru, belagroprombank24.ru, belagroprombank.ru.

На этих сайтах размещалась реклама, в которой использовались наименования и товарные знаки Белагропромбанка и Беларусбанка. Клиентам указанных банков предлагалось вводить реквизиты своей учетной записи интернет-банкинга.

В министерстве информации просят пользователей обращать внимание на адрес сайта в интернете, чтобы не позволить мошенникам завладеть реквизитами электронных карт и другими конфиденциальными данными.



