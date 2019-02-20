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Россиянина, приверженца радикального ислама, задержали в Минске

21.02.2019 19:35 — Разное | Партизан  
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В Минске был задержан россиянин за хранение оружия. У оперативников появилась информация о том, что Беларусь периодически посещает приверженец радикального ислама.


 
В отношении 30-летнего гостя белорусской столицы возбуждено два уголовных дела. Сейчас россиянин в следственном изоляторе.

- Поводом для разбирательства стала информация о том, что Беларусь периодически посещает приверженец радикального ислама из России. Мужчина мог возить с собой оружие, - рассказывает официальный представитель МВД Александр Марченко. - Сведения подтвердились: у иностранца нашли травматический пистолет и пять патронов к нему.

Мужчину задержали оперативники ГУБОПиК еще в декабре прошлого года, но сообщило об этом МВД 21 февраля.

Иностранцам стоит помнить, что на территории Беларуси предусмотрена ответственность за незаконный оборот огнестрельного оружия травматического действия. И в стране не действует разрешение на хранение и использование оружия, выданное компетентными органами иностранного государства, добавили в МВД Беларуси.


 
Теги: Минск
 
 
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В Минске был задержан россиянин за хранение оружия. У оперативников появилась информация о том, что Беларусь периодически посещает приверженец радикального...
 
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