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«Беларусь, ее язык и девушки - прекрасны». Юрий Дудь оценил новую коллекцию Mark Formelle
Сегодня, в Международный день родного языка, компания Mark Formelle
Журналист и блогер разместил это фото в своем Instagram с подписью «Беларусь, ее язык и ее девушки — прекрасны».
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На одной из фотографий производители показали девушку, которая направляет на себя вентилятор, ее волосы слегка развиваются. Рядом с ней размещена следующая фраза:...
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