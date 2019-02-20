«Беларусь, ее язык и девушки - прекрасны». Юрий Дудь оценил новую коллекцию Mark Formelle

Сегодня, в Международный день родного языка, компания Mark Formelle презентовала новую коллекцию маек и носков с «Жы» и «Шы», «Дж» и «Дз», «Ў» и «I». На одной из фотографий производители показали девушку, которая направляет на себя вентилятор, ее волосы слегка развеваются. Рядом с ней размещена следующая фраза: «Юра будзе дзьмуць, дзьмуць будзе Юра» (это слоган программы «вДудь», который перевели на белорусский).

Журналист и блогер разместил это фото в своем Instagram с подписью «Беларусь, ее язык и ее девушки — прекрасны».

Читайте также

Против Юрия Дудя и Насти Ивлеевой подали иск на полтора миллиона долларов

«Минск душат цензурой». Популярный российский комик высказался о свободе слова в Беларуси

***

16 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на стендап Дмитрия Романова в Минске. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победитель будет объявлен 22 февраля.