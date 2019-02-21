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Литовский электрик пишет стихи на белорусском

21.02.2019 22:11 — Разное | Партизан  
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Родился и жил за пределами Беларуси, работал электриком, а сейчас пишет стихи на белорусском языке.


Программа «Вяскоўцы» Белсат пришла в селение в Литве, откуда была мать Франтишка Богушевича. Местные жители до сих пор помнят стихи классика белорусской литературы.

Ведущий Виктор Шукелович заглянул в деревню Ланкеляй, в которой расспросил о здешнем языке, размере пенсии и занятиях местных жителей. Одна из героинь родилась в Беларуси, в деревне в Ошмянском районе, в которой во время Второй мировой войны действовала литовская школа. Женщина до сих пор помнит текст, по-литовски, который когда-то выучила, но и сейчас не понимает его смысла.

Местный поэт Адольф Буринский из Свиран некогда работал электриком, а на пенсии пишет стихи и басни на белорусском языке. От своей неграмотной матери он выучил стихи, которые, как позже выяснил, оказались произведениями Франтишка Богушевича. Мать Адольфа Буринского знала также стихи, которые не вошли в сборники поэта.


В Ланкеляе, который по-местному называют Хрыстовкой, цитируют также стихи Янки Купалы, поют белорусские песни и демонстрируют самодельные покрывала.

Людская память сохранила и трагические моменты из сельской жизни. До сих пор сельчане помнят случай, когда женщину, которая заснула летаргическом сном, посчитали умершей и похоронили.

Ценность программы «Вяскоўцы» именно в ее героях, которые делятся своими радостями, заботами, надеждами и тревогами.

Программу «Вяскоўцы» смотрите каждую среду в 18:35 на телеканале «Белсат» через спутник «Астра 4A» (прежнее название «Sirius 4»), онлайн или в закладке «Программы» на нашей странице. И следите за нами в Facebook.


 
 
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Родился и жил за пределами Беларуси, работал электриком, а сейчас пишет стихи на белорусском языке.
 
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