"В Беларуси и Казахстане есть, а у нас нет". Данкверт высказался о ветсертификации молочной продукции

Письмо АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли) в Минэкономразвития лоббирует интересы компаний, выступивших против введения электронной ветсертификации молочной продукции, считает руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Речь, прежде всего, идет о Danone и PepsiCo.

В четверг в СМИ появились сообщения, что торговые сети предупредили Минэкономразвития о вероятных перебоях с поставками молока, масла, сыра, творога и сметаны из-за того, что молочные продукты в потребительской упаковке в этом году планируется включить в систему электронной ветеринарной сертификации.

"Позиция АКОРТ не является корректной, потому что этот вопрос следует обсуждать с Минсельхозом и Россельхознадзором, - заявил С.Данкверт "Интерфаксу". - Это очень напоминает мне позицию представителя одной из компаний - противников сертификации готовой продукции, который перед введением системы "Меркурий" (система электронной ветсертификации, действует с 1 июля 2018 года - ИФ) предупреждал в правительстве о перебоях в торговле, стращал остановкой поставок. Письмо ассоциации - это лоббирование интересов компаний Danone и PepsiCo, которые сопротивляются ветсертифкации".

"И слова повторяются те, что мы уже слышали", - добавил он.

При этом он сообщил, что служба не раз собирала у себя крупных членов ассоциации, рассматривала все вопросы и возможные проблемы. "Они никакой озабоченности не высказывали, - сказал он. - Более того, мы с ритейлерами прорабатывали создание отдельного модуля в системе "Меркурий", через который они могут смотреть, когда эту продукцию вынесли на прилавок, что с нею дальше произошло". То есть за счет "Меркурия" можно было установить дополнительный контроль за продвижением продукции, добавил он.

"Электронную ветсертификацию колбасных изделий и другой мясной продукции ввели - никто не заметил, никто не говорил о повышении цен, о срыве поставок. Почему вокруг молочной продукцией столько страстей?" - недоумевает глава Россельхознадзора.

С.Данкверт также сообщил, что ряд производителей продуктов питания включились в ветсертификацию добровольно. "К примеру, кондитеры. Они используют деминерализованную молочную сыворотку и показывают это в своих документах, хотя эта продукция не включена в сертификационный список. А не показывают свою продукцию те, кто сегодня фальсифицирует продукцию", - заявил он.

Касаясь вопросов прослеживаемости продукции, которую обеспечивает система "Меркурий", С.Данкверт также выразил недоумение позицией Минэкономразвития по поводу того, что это ведомство несколько лет не согласовывает систему идентификации скота, которую планирует ввести Минсельхоз. "Непонятная позиция Минэкономразвития. Ведь в комплексе система идентификации позволит усилить контроль: если мы в готовой продукции, к примеру, найдем антибиотики, то сможем проследить путь их попадания до конкретного животного. Вы сегодня против того, чтобы антибиотики находили?" - заявил он.

Как подчеркнул С.Данкверт, это серьезный вопрос. "Трудно бороться с попаданием антибактериальных средств в продукцию, если нет идентификации животных. В Казахстане она есть, в Беларуси - есть, а у нас нет", - сказал он.

Электронная ветеринарная сертификация продукции животноводства, введение которой Россельхознадзор продвигал с 2015 года, начала работать с 1 июля 2018 года. Но готовую продукцию перерабатывающих производств из "Меркурия" исключили - в частности, из-за сопротивления крупнейших переработчиков молока.

Минсельхоз ранее сообщал, что с апреля будет постепенно вводить молочную продукцию в систему электронной ветеринарной сертификации. В четверг ведомство заявило, что не ожидает перебоев или замедления в ее доставке в торговлю. По оценке Минсельхоза, система работает штатно.

В то же время в конце мая 2018 года ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий) и молочная компания Danone подписали соглашение о проведении эксперимента по маркировке и прослеживаемости готовой молочной продукции. При этом компания Danone отмечала, что предлагаемая ЦРПТ национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости является более перспективной для молочной промышленности, чем ветеринарная сертификация.

Систему маркировки поддерживает Минпромторг. Статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на минувшей неделе заявил журналистам, что разногласие между ведомствами сохраняется. Он рассчитывает, что точку в этом поставит вице-премьер Алексей Гордеев.