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На коллегии Комитета государственного контроля Витебской области подведены итоги работы за 2018 год и определены задачи на предстоящий период

22.02.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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На коллегии Комитета государственного контроля Витебской области подведены итоги работы за 2018 год и определены задачи на предстоящий период

На коллегии Комитета государственного контроля Витебской области, в работе которой принял участие заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь А. М. Курлыпо, подведены итоги работы за 2018 год и определены задачи на предстоящий период.

Деятельность Комитета области в прошедшем году была направлена на выполнение поставленных Главой государства задач, решение проблемных вопросов во всех сферах экономики региона, выявление внутренних резервов развития, пресечение противоправных действий и системных нарушений законодательства.

В новых условиях контрольной работы обеспечена максимальная профилактическая направленность контрольной деятельности.

Количество проведенных проверок сократилось по сравнению с2017 годом в 1,5 раза. В то же время увеличилось количество мероприятий упреждающего характера –мониторингов и аудитов эффективности.

По итогам контрольных мероприятий в результате действий Комитета взыскано в бюджет 6,9 млн. руб. Сэкономлено 9,6 млн. руб. государственных средств.Возмещено государственным организациям 9,2 млн. руб. Увеличена доля государства в уставных фондах хозяйственных обществ на сумму 21,4 млн. руб.

Привлечен к административной и дисциплинарной ответственности 981 чел. Внесено государственным органам власти и управления 422 предложения по устранению нарушений и повышению эффективности работы подведомственных предприятий.

В течение 2018 года на коллегиях Комитета области рассмотрены результаты значимых контрольных мероприятий, в том числе по вопросам исполнения в2017 году бюджета; выполнения поручений Главы государства по развитию строительного комплекса и льняной отрасли; использования средств на капитальный ремонт жилищного фонда; эффективности принимаемых мер по развитию сельскохозяйственного производства Витебской области; целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных на дополнительное образование в сфере культуры; вопросам качества, безопасности и сбалансированности питания в учреждениях высшего образования г.Витебска; полноты принимаемых мер в сфере земельных и имущественных отношений в Сенненском, Городокском и Лепельском райисполкомах и др.

Обеспечено эффективное взаимодействие с правоохранительными органами области в целях выявления и пресечения экономических преступлений и фактов коррупции, недопущения нанесения ущерба экономическим интересам страны.

Так, например, совместно с УДФР проведены комплексные контрольные мероприятия с охватом всех 13 субъектов Витебской области, осуществлявших в 2016-2017 гг. сделки по экспорту древесного сырья, запрещенные законодательством Республики Беларусь с 01.01.2016. По материалам проверок возбуждено 7 уголовных дел, привлечено к административной ответственности 10 юридических и 36 физических лиц на сумму 323,7 тыс. руб., взыскано в бюджет 216,4 тыс. руб. налогов. В результате проведенной Комитетом области работы поставка на экспорт в нарушение требований Главы государства древесного сырья была прекращена.

Обеспечен постоянный контроль за выполнением матрицы задач вертикали власти на 2018 год, а также поручений Главы государства по развитию Оршанского района, по вопросам своевременной выплаты зарплаты и повышения ее уровня, занятости и трудоустройства граждан, соблюдением законодательства в сфере закупок, исключением необоснованного посредничества, завершением строительства значимых для региона социальных объектов.

Проводились акцентированные контрольно-аналитические мероприятия, нацеленные на выявление и устранение недостатков и проблем при исполнении консолидированного бюджета области, использовании бюджетных средств на реализацию государственных программ, государственную поддержку субъектов хозяйствования. Обеспечивался систематический контроль за сохранностью и целевым использованием госимущества и земельных ресурсов с внесением предложений по повышению эффективности использования объектов госсобственности.

В рамках контроля за выполнением поручений Главы государства по вопросам своевременной выплаты заработной платы и повышения ее уровня по требованию Комитета области за несоблюдение трудового законодательства к дисциплинарной ответственности привлечено                       85 должностных лиц, административной – 14 субъектов и 14 физических лиц.

В результате реализации предложений Комитета области по снижению отдельных затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг, а также планово-расчетных цен на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2018 год, сформированных облисполкомом, в 2018 году получен экономический эффект в виде экономии средств бюджета в сумме 4,7 млн. руб. на возмещение организациям ЖКХ затрат на оказание услуги по теплоснабжению.

Одним из важнейших направлений деятельности Комитета госконтроля Витебской области остается работа с гражданами,обеспечение соблюдения законодательства об обращениях, разрешение их насущных проблем, принятие мер по устранению причин и условий, порождающих жалобы. В рамках работы созданной Комитетом межведомственной рабочей группы в составе сотрудников облисполкома, прокуратуры, УВД, были проведены в 2018 году семинары по вопросу применения законодательства об обращениях граждан в Городокском и Сенненском райисполкомах, Витебском горисполкоме; для работников жилищно-коммунального хозяйства области и руководителей следственных подразделений области. Такая практика работы будет продолжена в 2019 году.

Под руководством Комитета республики продолжится системный упреждающий контроль за выполнением поручений Главы государства по комплексному развитию Оршанского района и требований Указа от 31.12.2018 № 506.

На особом контроле остается специфический для Витебской области вопрос – контроль за реализацией Указа № 320 «О развитии сельскохозяйственного производства Витебской области».

Постоянному вниманию Комитета области подлежат поручения, данные Главой государства в 2018 году в ходе его рабочих поездок в Витебскую область, в том числе по повышению эффективности развития льняной отрасли, благоустройству г.п.Болбасово и г.п.Барань Оршанского района, выходу к концу 2019 года на проектные мощности модернизированного Витебского мехового комбината и подготовке соответствующих квалифицированных кадров для его нового производства, стабилизации финансово-экономического положения Оршанского цеха бисквитов КПУП «Кондитерская фабрика «Витьба».

Обеспечение эффективного использования сельхозугодий, наведение порядка на земле, состояние дел в лесной отрасли – эти вопросы также будут предметом всестороннего изучения в 2019 году.

На постоянном контроле будут оставаться вопросыстроительства жилья и важнейших объектов инвестпрограмм, импортозамещения, наращивания экспорта и сокращения дебиторской задолженности,необоснованного посредничества, соблюдения законодательства при проведении государственных закупок.Также будет обеспечена подготовка заключения об исполнении областного бюджета за 2018 год, изучена эффективность организации управления государственными активами, переданными в коммунальную собственность.

 

 

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