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В России чиновники не усмотрели обмана покупателей в продаже «девятка» яиц
В фасовке российскими производителями куриных яиц по девять штук в контейнере, а также в упаковке других продуктов в тару дробного объема нет нарушений, передает
В Минпромторге отмечают, что требования к пищевой продукции установлены техрегламентами Таможенного союза, которые определяют, в том числе, что ее маркировка должна быть достоверной, понятной и легко читаемой. В то же время требований к фасовке продукции в фиксированном объеме техрегламент не содержит.
«Таким образом, соответствие количества продукции, указанного в маркировке, количеству упакованной пищевой продукции не может являться введением потребителя в заблуждение, потребитель имеет возможность делать осознанный выбор при покупке продуктов», — заявил Виктор Евтухов.
По мнению Михаила Дегтярева, несмотря на то, что с точки зрения закона нарушений со стороны производителей нет, это формальный подход к проблеме.
«Сколько времени должен потратить покупатель в магазине, чтобы высчитать реальную стоимость одного килограмма крупы, если в упаковках по 830 или 780 граммов? А пенсионеры и вовсе могут не заметить недовес, так как выросли на советских ГОСТах, когда молоко не продавали по 950 мл. Все эти маркетинговые уловки вовсе не для многообразия выбора, а чтобы как можно больше денег заработать на невнимательных, торопящихся с работы домой покупателях», — заявил Михаил Дегтярев.
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В фасовке российскими производителями куриных яиц по девять штук в контейнере, а также в упаковке других продуктов в тару дробного объема не нашли нарушений.
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