В России чиновники не усмотрели обмана покупателей в продаже «девятка» яиц

В фасовке российскими производителями куриных яиц по девять штук в контейнере, а также в упаковке других продуктов в тару дробного объема нет нарушений, передает ТАСС . Об этом заявил замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов в ответе на обращение председателя комитета Госдумы Михаила Дегтярева. Напомним, в российских магазинах появились в продаже куриные яйца по 9 штук в упаковке. Это вызвало активное обсуждение, появление непривычной фасовки связывали с существенным подорожанием яиц за прошлый год.



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В Минпромторге отмечают, что требования к пищевой продукции установлены техрегламентами Таможенного союза, которые определяют, в том числе, что ее маркировка должна быть достоверной, понятной и легко читаемой. В то же время требований к фасовке продукции в фиксированном объеме техрегламент не содержит.

«Таким образом, соответствие количества продукции, указанного в маркировке, количеству упакованной пищевой продукции не может являться введением потребителя в заблуждение, потребитель имеет возможность делать осознанный выбор при покупке продуктов», — заявил Виктор Евтухов.

По мнению Михаила Дегтярева, несмотря на то, что с точки зрения закона нарушений со стороны производителей нет, это формальный подход к проблеме.

«Сколько времени должен потратить покупатель в магазине, чтобы высчитать реальную стоимость одного килограмма крупы, если в упаковках по 830 или 780 граммов? А пенсионеры и вовсе могут не заметить недовес, так как выросли на советских ГОСТах, когда молоко не продавали по 950 мл. Все эти маркетинговые уловки вовсе не для многообразия выбора, а чтобы как можно больше денег заработать на невнимательных, торопящихся с работы домой покупателях», — заявил Михаил Дегтярев.