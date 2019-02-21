Военные курсанты попросили у Лукашенко доступ в интернет

Представители власти обдумают возможность выхода в интернет для военных курсантов. Об этом Александр Лукашенко заявил 22 февраля во время встречи с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии, сообщает пресс-служба главы государства.



Изображение: president.gov.by

В ходе встречи Александр Лукашенко призвал курсантов к неформальному диалогу и ответил на их вопросы и предложения.

Один из курсантов отметил, что ему и его товарищам хотелось бы иметь свой личный компьютер и доступ в интернет, чтобы готовиться к занятиям, совершенствовать себя как специалистов, повышать подготовленность. Однако в силу военной специфики это не всегда возможно.

«Честно скажу, надо над этим серьезно подумать и выслушать аргументы и в вашу пользу, и против, — Александр Лукашенко. — Излишеств быть не должно, но мы над этим подумаем в ближайшее время. Надо найти ту форму, которая удовлетворит вас, и ту границу, за которую мы перейти не можем».