Мужской поступок. Сотрудник Лидского отдела Департамента охраны спас людей на пожаре в Вороновском районе

16 февраля поздно вечером 22-летний Максим Гемза подвозил из Лиды в агрогородок Больтишки (Вороновский район) свою девушку. Еще в пути молодые люди заметили вдалеке огонь.





Подумали, что это мангал, все-таки субботний вечер предполагает к отдыху. Но через полкилометра ситуация стала очевидной: горит жилье.

– Дом моей девушки находился совсем недалеко от места происшествия, поэтому в местности мы хорошо ориентировались, – рассказывает Максим. – Знали, что есть короткий путь вблизи озера. Выбрали его, благо машина позволяла проехать по болотистой дороге.

Очаг возгорания находился в одном из углов дома . Как позже стало известно молодым людям, там располагалась котельная. Именно нарушение правил эксплуатации котла на твердом топливе и стало причиной пожара.

– Снял куртку и побежал в дом, – вспоминает Максим Гемза. – Девушка тоже хотела идти туда, но я ее не пустил. Попросил найти в машине аптечку, а также позвать на помощь своего отца.

В момент пожара в доме находились хозяева – муж и жена, – их дочь, зять и маленькие внуки. Практически все они даже не подозревали, что находятся в шаге от гибели. Лишь 26-летний мужчина самостоятельно пытался потушить пламя, получил ожоги, почувствовал недомогание и уже не мог сам подняться с пола.

– Крикнул, что дом горит, и люди начали выбегать на улицу, – рассказывает Максим. – Вызвал скорую помощь, попросил диспетчера переадресовать вызов в РОЧС. Из-за паники хозяева даже не заметили, что их зять пропал. Я же услышал голос и побежал в сторону котельной. Там увидел лежащего на полу мужчину, но поднять его не смог, поэтому схватил под руки и потащил на улицу. После вынес из дома газовый баллон, а также ценные вещи: телевизор, ноутбук, телефоны. Пытался найти документы, но хозяйка толком не смогла объяснить, где они находятся.

Девушка Максима начала оказывать пострадавшему первую помощь. Она работает в Лиде в поликлинике помощником врача, периодически дежурит в скорой помощи, поэтому хорошо знала, что нужно делать в таких ситуациях.

На помощь подоспели сотрудники РОЧС и потушили пламя. Жилые комнаты от повреждений уберегла бетонная стена, которая не позволила огню стремительно распространиться. Он мог перекинуться на крышу, но к тому времени спасатели уже пожар ликвидировали.

Скорая помощь же задерживалась, поэтому Максим посадил пострадавшего в свой автомобиль и направился в сторону Лиды. На полпути встретил бригаду медиков и передал им пассажира с ожогами.

– После ездил к нему в больницу, – говорит Максим. – Оказалось, что мы даже знакомы, пересекались во время учебы в Гудской школе. Звонили его родственники, благодарили за помощь.

Отметим, что Максим Гемза уже более трех лет работает электромонтером охранно-пожарной сигнализации Лидского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Его профессия призвана оберегать людей от всякого рода происшествий. Однако этот случай показал, что даже когда специальная техника отсутствует, он сам лично готов прийти на помощь тем, чьи жизни находятся под угрозой.