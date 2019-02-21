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Лукашенко пригрозил хоккеистам зарплатой в $500

22.02.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Лукашенко пригрозил хоккеистам зарплатой в 0

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил белорусским хоккеистам зарплатой $500 в случае провальных игр. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии.

— Мы миллионы долларов растратили (на ХК «Динамо-Минск». — Прим. БЕЛТА), и где они сейчас? «Беларуськалий» прекратил их финансировать и правильно сделал — будут банкротами. За что платить? Выиграли — все рассчитываем, отдаем. Проиграли — пятьсот долларов, — сказал Александр Лукашенко.

Речь о спорте зашла, когда курсанты затронули вопрос о выступлениях белорусской команды на ралли-рейде "Дакар". Президент выразил уверенность, что белорусский экипаж в ближайшие годы поднимет свой уровень и будет занимать высокие места. Один из курсантов предложил направлять белорусские экипажи и на другие престижные гоночные соревнования. Лукашенко отметил, что готов это поддержать, если появятся люди, которые смогут не просто требовать деньги на выступления, но и занимать хорошие места.

— Все, что касается спорта, выживаемости и показа нашего духа, я всегда поддержу. Но не так, как обычно ко мне приходят: «Дайте кучу денег, купите это и это, я попробую», — пояснил свою позицию Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил белорусским хоккеистам зарплатой $500 в случае провальных игр. Об этом глава...
 
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