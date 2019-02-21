Случай заболевания корью зарегистрирован в Барановичах

В Барановичах выявлен случай заболевания корью. Против инфекции мужчина привит не был, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача Барановичской центральной поликлиники Анатолий Спиридо.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63737.php

Читать полностью в источнике с фото:





Молодой мужчина является представителем этнических меньшинств. Корью заразился в Украине, где гостил у родственников. Весь острый период заболевания он находился за рубежом. По возвращении в Беларусь обратился за медицинской помощью. "К нам он обратился 14 февраля, уже в период выздоровления. В инфекционном отделении Барановичской городской больницы пациент прошел обследование и получил необходимое лечение. В удовлетворительном состоянии 19 февраля он выписан домой", - сказал Анатолий Спиридо.

Под наблюдением медработников сейчас находятся лица, с которыми молодой человек ранее контактировал.

Собеседник подчеркнул, что единственный способ защититься от инфекции - вакцинация. Сделать прививку от кори можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.