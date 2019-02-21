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От военной тематики до стабильности в экономике. Какие вопросы задавали Президенту во время встречи в Военной академии
Новости Беларуси. Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики. Об этом Александр Лукашенко заявил 22 февраля во время встречи с курсантами, слушателями и преподавательским составом Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В преддверии Дня защитников Отечества глава государства ознакомился с ходом подготовки специалистов в элитном вузе страны.
У участников встречи была возможность задать Президенту свои вопросы. Их интересовали самые разные темы, причем не только на военную тематику. Так, Александр Лукашенко рассказал о необходимых для Президента качествах, а также то, почему экономика – основа стабильности. Поделился глава государства и тем, что главным достижением считает суверенную и независимую Беларусь.
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От военной тематики до стабильности в экономике. Какие вопросы задавали Президенту во время встречи в Военной академии
Новости Беларуси. Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики. Об этом Александр Лукашенко заявил 22 февраля во время встречи с курсантами,...
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