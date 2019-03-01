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Компания SpaceX запустила к МКС корабль с манекеном из фильма "Чужой" на борту

02.03.2019 13:34 — Разное | БелТА  
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Компания SpaceX запустила к МКС корабль с манекеном из фильма "Чужой" на борту
Фото SpaceX

2 марта, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Первый запуск нового американского космического корабля Crew Dragon без экипажа к Международной космической станции (МКС) осуществлен сегодня с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX стартовала в 02.49 по местному времени времени (10.49 по минскому времени) с пусковой площадки 39А. Трансляция запуска шла на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA).

SpaceX and @NASA have completed thousands of hours of tests, analyses, and reviews in preparation for Crew Dragon's first test flight to the @space_station pic.twitter.com/JvJqeoLKVy

Как сообщила компания SpaceX, корабль стартовым весом 6 т представляет собой модифицированную грузовую капсулу Dragon, которая с 2012 года неоднократно доставляла грузы на МКС. В ходе нынешнего полета на борту находятся около 200 кг груза, а также манекен героя космической саги "Чужой" Эллен Рипли.

В случае неполадок при запуске будут включены установленные на корабле восемь маневровых двигателей SuperDraco, которые должны отвести корабль от ракеты-носителя.

Стыковка с МКС предварительно намечена на 0.30 по времени восточного побережья США (11.30) 3 марта. Ранее заместитель руководителя программы МКС в NASA Джоэл Монтелбано на брифинге в Космическом центре имени Джона Кеннеди сообщил, что представители NASA и Роскосмоса обсудили имеющуюся у российской стороны озабоченность относительно предстоящего запуска нового космического корабля и достигли согласия по поводу протокола сближения корабля с МКС. По его словам, в Роскосмосе запросили некоторые дополнительные меры для обеспечения безопасности станции. Ранее в Роскосмосе заявили, что стыковка американских коммерческих кораблей к МКС может при некоторых сценариях создать дополнительные риски для экипажа станции и ее самой.

Как пояснили в компании SpaceX, при отправке к МКС стандартной грузовой капсулы ее захват осуществляется с помощью дистанционного манипулятора, которым управляет кто-то из членов экипажа, после чего капсулу подводят к стыковочному шлюзу. Crew Dragon будет стыковаться со станцией в автоматическом режиме, используя новый стыковочный узел, установленный на МКС в 2016 году. После стыковки трое членов экипажа МКС - россиянин Олег Кононенко, астронавты NASA Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак - займутся его разгрузкой.

8 марта на 02.30 (10.30) намечена отстыковка Crew Dragon от МКС, в 07.30 (15.30), будут включены тормозные двигатели корабля и в 08.45 (16.45) корабль на парашюте должен приводниться в Атлантическом океане.

После посадки специалисты SpaceX и NASA проведут подробный анализ работы систем корабля и в случае, если все пройдет штатно, в июле состоится запуск корабля с пилотами Бобом Бенкеном и Дугом Хэрли на борту. Они должны будут провести на борту МКС несколько недель. Если их полет будет успешным, NASA примет решение о сертификации Crew Dragon для регулярных полетов.

После завершения программы полетов космических кораблей многоразового использования Space Shuttle в 2011 году американских астронавтов доставляют на МКС российские корабли "Союз".-0-

 
 
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2 марта, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Первый запуск нового американского космического корабля Crew Dragon без экипажа к Международной космической станции (МКС) осуществлен...
 
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