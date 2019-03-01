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ЧЕ по лёгкой атлетике в Глазго: рассказываем результаты второго соревновательного дня

02.03.2019 22:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Глазго продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике в помещениях. В утренней программе второго соревновательного дня принимали участие сразу несколько наших атлетов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В прыжках в длину у женщин в финал пробилась Анастасия Мирончик-Иванова. Она показала результат 6 метров и 77 сантиметров. Финал в этой дисциплине будет 3 марта.

ЧЕ по лёгкой атлетике в Глазго: рассказываем результаты второго соревновательного дня

В полуфинал в беге на 60 метров с барьерами у мужчин вышел Виталий Парахонько. Его результат 7 секунд и 79 сотых, и это 12-е время в первом раунде квалификации.

В финале прыжков с шестом будем болеть за Ирину Жук. В своей лучшей попытке белоруска показала результат 4 метра и 60 сантиметров.

В полуфинал в беге на 60 метров вышла Кристина Тимановская. Ее результат 7 целых и 27 сотых секунды.

ЧЕ по лёгкой атлетике в Глазго: рассказываем результаты второго соревновательного дня

Порадовали наши барьеристки – Эльвира Герман и Алина Талай. Белоруски прошли в полуфинал с 10-м и 11-м временем.

Еще одна наша представительница Руслана Рашкован не смогла преодолеть первый этап отбора. В вечерней сессии борьбу продолжит и наш многоборец Виталий Жук. После двух видов белорус занимает 12-ю строчку.
 
 
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Новости Беларуси. В Глазго продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике в помещениях. В утренней программе второго соревновательного дня принимали участие...
 
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