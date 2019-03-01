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«Погода замечательная, трасса жёсткая»: в «Раубичах» прошёл пятый этап Кубка федерации биатлона
Новости Беларуси. Наступление весны не отменяет стартов и в зимних видах спорта. В «Раубичах» в эти выходные снова шум трибун и звуки выстрелов: тут проходит пятый этап Кубка Белорусской федерации биатлона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
2 марта тут прошли гонки с массовым стартом. На турнире представлена вся белорусская молодежь: самая младшая возрастная категория – 2006/07 года рождения; самая старшая – 2000-го. Стоит отметить, что погода сегодня была по-настоящему зимняя, поэтому на дистанции ребята чувствовали себя очень комфортно.
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Новости Беларуси. Наступление весны не отменяет стартов и в зимних видах спорта. В «Раубичах» в эти выходные снова шум трибун и звуки выстрелов: тут проходит пятый...
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