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Лидская обувная фабрика сменила руководителя и возобновляет коллаборацию с LSTR

05.03.2019 — Разное | Lida.Info  
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Лидская обувная фабрика сменила руководителя и возобновляет коллаборацию с LSTR

Еще полгода назад LSTR и Лидская фабрика стреляли друг по другу из противоположных окопов, обвиняя противника в невыполнении договоренностей.

Несколько сотен пар, которые успели произвести, покупатели разобрали сначала за считаные часы, потом — дни (по мере поступления партии). В феврале в Лиде появился новый и. о. директора. Кеды с логотипом ВКЛ могут появиться уже в конце марта.

— Все просто. В Лиде поменялась власть, и все баталии остались в прошлом, — рассказал создатель бренда LSTR Илья Аксенов. — Мы сами об этом узнали случайно. Насколько я понимаю, фабрика сейчас в непростом экономическом положении.

— В конце прошлой недели мы приехали на фабрику и очень конструктивно поговорили с новым руководителем Тамарой Игнатович. Фабрика сейчас еле дышит. Им даже небольшой заказ — глоток воздуха и работы, — говорит Илья. — Пока что заказали объем на уровне второй партии прошлого года — несколько сотен пар. Будут варианты в прежнем дизайне (красный, рыжий и черный цвета) и новом: новые цвета, светоотражающие полоски. Пока что ведем переговоры с поставщиками кожи, поэтому вопрос со сроками не до конца определен. Надеюсь, первые пары приедут в магазин до конца марта.

Аксенов утверждает, что цена на пару останется прежней — 45 рублей. В ближайшие дни LSTR начнет прием предварительных заказов.

В отделе маркетинга Лидской обувной фабрики подтвердили намерение:

— Да, на прошлой неделе снова договорились о сотрудничестве. Пробная партия в объеме 250 пар. Потом будет больше. Отдельные детали уже запущены в производство. Но нужно больше сырья, которое пока точно нельзя сказать, когда появится.

— Что случилось за полгода, что послужило поводом забыть старые обиды?

— У нас поменялось руководство. У нового и. о. директора новые взгляды. Хотим возобновлять отношения со всеми, с кем ругались, и нормально работать. На фабрике зима традиционно тяжелое время. Сейчас производство на календарном дне, будем наращивать объемы.

Onliner.by

 
 
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Еще полгода назад LSTR и Лидская фабрика стреляли друг по другу из противоположных окопов, обвиняя противника в невыполнении договоренностей. Несколько сотен пар,...
 
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