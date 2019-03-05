Восемь городов и районов Брестской области придерживаются Соглашения мэров по климату

К инициативе ЕС "Соглашение мэров по климату и энергии" уже присоединились восемь городов и районов Брестской области. Такая информация прозвучала сегодня во время информационной встречи "Сотрудничество ЕС-Беларусь: Брестская область", передает корреспондент БЕЛТА.



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"Приятно удивляют динамика и креатив в идеях, которые генерируются представителями Брестского региона. В частности, в области немало участников движения "Соглашение мэров". Очень важно экономить энергию, чтобы ее можно было направить на использование в других отраслях. Это серьезный вклад в выполнение Парижского соглашения, а также других договоренностей по снижению воздействия на климат", - отметил руководитель отдела региональных программ Восточного соседства в генеральном директорате соседства и расширения Еврокомиссии Вассилис Марагос.

К Соглашению мэров присоединились практически половина районов Брестской области. Движение поддерживают Брест, Барановичи, Пинск, Кобрин, Пружаны, Береза, Ивацевичи и Пинский район. "Они активны, инициируют множество проектов, делятся своими наработками. Например, в Брест планируется организовать визит представителей других белорусских городов-подписантов соглашения, чтобы брестчане поделились опытом работы", - сказал национальный эксперт Соглашения мэров по климату и энергии Иван Щедренок.

В качестве примера он назвал несколько инициатив, которые могли бы быть распространены на другие города. Так, в Березе при финансовой поддержке ЕС реализуют проект по модернизации уличного освещения. Он предполагает замену устаревших ламп на энергоэффективные, а также внедрение умной системы управления уличным освещением. Еще два города области присоединились к пилотной инициативе по вопросам адаптации к климатическим изменениям. "Вопрос актуальный, в Беларуси пока накоплено мало опыта. В проекте в том числе участвуют Брест и Пинск. Областной центр взял на себя тематику твердых бытовых отходов, создание инновационных площадок с совершенствованием механизмов сбора ТБО. У Пинска вопросы адаптации медицины к климатическим изменениям", - добавил Иван Щедренок.