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У Брестской области за год появилось десять новых рынков сбыта

06.03.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Показатели по внешней торговле в Брестской области выполнены. Сегодня предприятия региона экспортируют свою продукцию в 101 страну, появилось 10 новых рынков сбыта. Эти цифры назвал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, отчитываясь сегодня по итогам 2018 года на совместном заседании Брестского облсовета и Брестского облисполкома:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64093.php

У Брестской области за год появилось десять новых рынков сбыта

— Активно велась работа по диверсификации рынков сбыта, сегодня наши партнеры — 101 страна. Доля экспорта в Россию сократилась на пять процентов, хотя наши соседи — главные торговые партнеры, доля России в экспорте — более 70 процентов. В страны ЕС экспорт увеличен с 11 до 14,7 процента. А вот экспорт в КНР вырос в два раза. И пусть объемы пока небольшие, но есть перспективы. Хорошие наработки у птицефабрики «Дружба», Березовского мясоконсервного комбината, ОАО «Савушкин продукт». В нынешнем году есть все предпосылки, чтобы нарастить экспорт в Китай. Для этого нужно усилить работу концерну «Брестмясомолпром» и администрации СЭЗ «Брест».

Получен также рост экспорта по всем видам услуг. Медицинские услуги, к слову, принесли в минувшем году в бюджет 1,7 миллиона долларов.

 
Теги: Брест
 
 
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  Показатели по внешней торговле в Брестской области выполнены. Сегодня предприятия региона экспортируют свою продукцию в 101 страну, появилось 10 новых рынков...
 
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