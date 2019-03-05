Была Табакерка, стала Цукерка... «За свой город» предлагает варианты в интересах города

С предложением вынести в повестку дня сессии Брестского городского Совета депутатов вопрос о переносе табачных киосков «Табакерка» на расстояние 500 метров от учреждений образования, медицины, спорта, культуры обратились активисты организации «За свой город».



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«Перед заседанием Совета мы хотели заручиться поддержкой депутатов. Поэтому активисты организации по месту жительства посетили депутатов и предложили им вынести на очередную сессию Брестского городского Совета депутатов проект решения по вопросу «Об упорядочении торговли табачными изделиями». Нашу инициативу поддержали четыре депутата и обещали инициировать данный вопрос на заседании сессии. Надеюсь, что сам вопрос будет включен в повестку в сессии и решен положительно», – прокомментировала Анна Канюс, руководитель аналитического центра организации «За свой город», доктор политических наук.

«В соответствии с Законом «О местном управлении и самоуправлении» граждане имеют право по вопросам местного значения вносить в Совет проекты решений или мотивированные предложения о необходимости принятия отдельных положений. При этом проекты решений по вопросам местного значения, внесенные гражданами в Совет, подлежат обязательному рассмотрению на сессии Совета с участием представителей граждан, а результаты рассмотрения – опубликованию в местных средствах массовой информации. Поэтому мы и депутатам предложили внести в повестку дня вопрос и сами подготовили готовый проект решения от граждан по «Табакеркам». Мы надеемся, что депутаты будут последовательны и примут решение в интересах жителей своего города» - добавил Игорь Масловский, руководитель организации «За свой город».



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В рамках кампании «Найди депутата» активисты организации посещали депутатов Брестского городского Совета в дни официального приема.

«К каждому депутату мы шли с конкретными предложениями как улучшить жизнь в своем микрорайоне, как защитить права и законные интересы жителей нашего города. Ранее около 1500 жителей Бреста поставили подпись за перенос торговых киосков «Табакерка» на расстояние не менее 500 метров от учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта. Однако, местные власти и Министерство здравоохранения не дали четкого ответа на обращение, инициированное организацией «За свой город», поэтому мы пошли другим путем и предлагаем такое решение принять представительному органу власти. Такие полномочия у Брестского городского Совета есть!» - добавляет Анна Канюс.

Очередная сессия Брестского городского Совета состоится 12 марта.