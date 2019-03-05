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Была Табакерка, стала Цукерка... «За свой город» предлагает варианты в интересах города
06.03.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест
С предложением вынести в повестку дня сессии Брестского городского Совета депутатов вопрос о переносе табачных киосков «Табакерка» на расстояние 500 метров от учреждений образования, медицины, спорта, культуры обратились активисты организации «За свой город».
«Перед заседанием Совета мы хотели заручиться поддержкой депутатов. Поэтому активисты организации по месту жительства посетили депутатов и предложили им вынести на очередную сессию Брестского городского Совета депутатов проект решения по вопросу «Об упорядочении торговли табачными изделиями». Нашу инициативу поддержали четыре депутата и обещали инициировать данный вопрос на заседании сессии. Надеюсь, что сам вопрос будет включен в повестку в сессии и решен положительно», – прокомментировала Анна Канюс, руководитель аналитического центра организации «За свой город», доктор политических наук.
«В соответствии с Законом «О местном управлении и самоуправлении» граждане имеют право по вопросам местного значения вносить в Совет проекты решений или мотивированные предложения о необходимости принятия отдельных положений. При этом проекты решений по вопросам местного значения, внесенные гражданами в Совет, подлежат обязательному рассмотрению на сессии Совета с участием представителей граждан, а результаты рассмотрения – опубликованию в местных средствах массовой информации. Поэтому мы и депутатам предложили внести в повестку дня вопрос и сами подготовили готовый проект решения от граждан по «Табакеркам». Мы надеемся, что депутаты будут последовательны и примут решение в интересах жителей своего города» - добавил Игорь Масловский, руководитель организации «За свой город».
В рамках кампании «Найди депутата» активисты организации посещали депутатов Брестского городского Совета в дни официального приема.
«К каждому депутату мы шли с конкретными предложениями как улучшить жизнь в своем микрорайоне, как защитить права и законные интересы жителей нашего города. Ранее около 1500 жителей Бреста поставили подпись за перенос торговых киосков «Табакерка» на расстояние не менее 500 метров от учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта. Однако, местные власти и Министерство здравоохранения не дали четкого ответа на обращение, инициированное организацией «За свой город», поэтому мы пошли другим путем и предлагаем такое решение принять представительному органу власти. Такие полномочия у Брестского городского Совета есть!» - добавляет Анна Канюс.
Очередная сессия Брестского городского Совета состоится 12 марта.
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С предложением вынести в повестку дня сессии Брестского городского Совета депутатов вопрос о переносе табачных киосков «Табакерка» на расстояние 500 метров от...
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