Трагедия в Солигорске: женщина родила мертвого ребенка и умерла с ним на руках

38-летняя Ольга Усик полтора года назад вышла замуж. Проблем со здоровьем у нее не было, хронических заболеваний тоже. Ольга забеременела — это был ее первый ребенок.





Нашей Ниве » Полина, двоюродная сестра Ольги. — Потом проходила обследования. Никаких проблем врачи не видели, все протекало абсолютно нормально». «Она сдавала анализы и лежала в Минске на обследовании в начале беременности — все же возраст. Но все было нормально. Проблем никаких не нашли, — рассказала «» Полина, двоюродная сестра Ольги. — Потом проходила обследования. Никаких проблем врачи не видели, все протекало абсолютно нормально».





Рожать Ольга должна была 24 марта.





Проблемы начались в прошлую субботу, 2 марта. У Ольги повысилось давление, сначала до 130, потом до 145. Женщина обратилась к врачу, и ее положили в отделение патологии беременности.





Весь понедельник, 4 марта, ей вводили капельницы и давали таблетки, чтобы снизить давление. В тот же день предварительно запланировали кесарево сечение, но на среду, 6 марта.





В тот же вечер врачи вызвали искусственные роды. Ольга родила мертвого ребенка. Это был мальчик.





Ольге дали малыша, она обняла его, поцеловала и потеряла сознание. Больше она в сознание не приходила.





«Мы точно не знаем, что случилось. Ходят слухи, что был разрыв матки, но врачи это якобы опровергают. Родственники говорят, что Ольге делали переливание крови, много крови привозили в операционную, — рассказывает Полина. — Известно, что утром 6 марта в Солигорск срочно прибыли врачи из Минска, к Ольге.





Я не знаю точно, что они там делали… Видела только уже потом тело сестры, наверное ставили кучу капельниц, так как у нее были исколоты руки и ноги… 6 марта ночью Ольга умерла».





По словам сестры, до родов Ольге ставили диагноз — передэклампсия. Это проблемы с артериальным давлением. Но этот диагноз достаточно безопасен при надлежащем уходе врачей.





В заключении о смерти причинами смерти названы кровотечение атонического характера в раннем послеродовом периоде и острая желудочковая недостаточность. То есть, по всей видимости, было кровотечение из матки и не выдержало сердце. Атоническое кровотечение развивается быстро, даже современная медицина не всегда способна его остановить.





Нормальная кровопотеря у женщины после родов — 0,5% от массы тела женщины. Скажем, при весе 70 кг это примерно 350 мл. Матка после родов начинает сокращаться, благодаря этому кровотечение останавливается.





Однако бывает атония, когда матка полностью теряет тонус, не сокращается. Такое случается примерно у 2−3% рожениц, но лишь в единичных случаях врачам не удается женщину спасти.





«Мертвого ребенка забрали в Минск , сказали, через месяц будут результаты анализов, — говорит сестра Ольги. — 7 марта тело ребенка отдали родственникам».





8 марта ребенка вместе с мамой похоронили в одной могиле.









«Перед семьей даже не извинились. Выдали заключение о смерти и все. На контакт с семьей никто из медиков не выходил, — утверждает Полина. — Муж Ольги сейчас не здесь находится. Истерик нет. Но он в шоке».



