Областные соревнования по шахматам

Первенство Минской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 8 лет состоялись на базе ГУО «Гимназия г.Дзержинска».
За медали боролись учащиеся из восьми районов Минской области. Призовые места распределились следующим образом:
Девочки:
1 место - Карпович Любава (ГУО «СШ №4 г.Дзержинска»);
2 место - Волочкович Ольга (Солигорский район);
3 место - Золотарь Мария (ГУО «Гимназия г.Дзержинска»).
Мальчики:
1 место - Дыро Дмитрий (Молодечненский район);
2 место - Новицкий Федор (ГУО «Гимназия №1 г.Дзержинска»);
3 место - Емельянов Захар (Вилейский район).