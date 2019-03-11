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Областные соревнования по шахматам

12.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Первенство Минской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 8 лет состоялись на базе ГУО «Гимназия г.Дзержинска».

За медали боролись учащиеся из восьми районов Минской области. Призовые места распределились следующим образом:

Девочки:

1 место - Карпович Любава (ГУО «СШ №4 г.Дзержинска»);

2 место - Волочкович Ольга (Солигорский район);

3 место - Золотарь Мария (ГУО «Гимназия г.Дзержинска»).

Мальчики:

1 место - Дыро Дмитрий (Молодечненский район);

2 место - Новицкий Федор (ГУО «Гимназия №1 г.Дзержинска»);

3 место - Емельянов Захар (Вилейский район).



 
 
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Первенство Минской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 8 лет состоялись на базе ГУО «Гимназия г.Дзержинска».
 
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