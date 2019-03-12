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В Вороново пройдут соревнования по скандинавской ходьбе
13.03.2019 — Разное | Вороновская газета
В субботу, 16 марта, в 10.00 на городском стадионе в г.п. Вороново состоится кубок района по скандинавской ходьбе среди жителей Вороновщины. Принять участие могут все желающие, предварительно сообщив об этом по телефонам: 2-51-01, 2-10-94. Заявки принимаются по 15 марта.
Фото из архива.
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В субботу, 16 марта, в 10.00 на городском стадионе в г.п. Вороново состоится кубок района по скандинавской ходьбе среди жителей Вороновщины. Принять участие могут все...
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