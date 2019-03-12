Как стать ремесленником

Ремесленниками признаются физлица, осуществляющие ремесленную деятельность, под которой понимается не являющаяся предпринимательской деятельность физических лиц по изготовлению и реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг с применением ручного труда и инструмента, в т.ч. электрического, направленная на удовлетворение бытовых потребностей граждан. Обязательным условием ремесленной деятельности является самостоятельное ее осуществление, т.е. без привлечения иных физлиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам.

Более подробную информацию можно получить в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Осиповичскому району (г. Осиповичи, пер. Заводской, 2в, каб. № 10 и 16, телефоны 25- 991, 25- 956).

Инспекция МНС.