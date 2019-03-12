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Родом из педагогики

13.03.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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В ноябре 2018 г. отметила 85-летний юбилей ветеран педагогического труда из д. Скворцы Вайханского сельсовета Дина Пальчикова (на снимке). Знают Дину Александровну как опытного педагога, учителя математики. Разговаривая с ней, понимаешь, во-первых, что это человек необычной судьбы, детство которого опалила война, во-вторых, что три поколения этой семьи представляют прекрасную педагогическую династию. И сейчас, в своем зрелом возрасте, Дина Пальчикова является воплощением доброты, скромности, интеллигентности и мудрости.

Родом из педагогики

Подробнее читайте в №19 от 12.03.2019 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv

 
 
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В ноябре 2018 г. отметила 85-летний юбилей ветеран педагогического труда из д. Скворцы Вайханского сельсовета Дина Пальчикова (на снимке). Знают Дину Александровну...
 
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