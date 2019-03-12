В Минске - 1670 рублей, в Могилевской области - на 1050. Как отличается благосостояние семей

Самые богатые семьи в Беларуси живут в Минске, а самые бедные — в Могилевской области. Это следует из данных Белстата об уровне жизни домашних хозяйств в 2018 году. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как отличаются доходы и расходы белорусских семей по регионам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Располагаемые ресурсы — денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

По ежемесячным располагаемым ресурсам в 2018 году лидировали минские семьи — 1670 рублей. В аутсайдерах по этому показателю Могилевская область — 1052 рубля.

Какие доходы и расходы у белорусских семей регион доходы расходы в целом потребительские расходы, рублей (из них на питание, %) Минск 1 670,2 1 626,6 1 219 (37,6%) Минская 1149,6 1 074,2 787,6 (40,9%) Брестская 1 130,3 1 050,4 798,8 (37,7%) Витебская 1 075 1 006,4 779,8 (40,2%) Гомельская 1084,3 1012,2 778,1 (38,3%) Гродненская 1 194,5 1 119,6 839,7 (39,5%) Могилевская 1 051,8 984,8 784,4 (39,7%) по стране 1217 1149,3 872,3 (38,9%)

Столичные семьи также лидируют и по ежемесячным расходам — 1627 рублей. Меньше всего расходы у домохозяйств Могилевской области — 985 рублей.

При этом у минских семей меньше всего остается денег в конце месяца — около 44 рублей. Для сравнения: у домохозяйств из Могилевской области — 67 рублей, Брестской — около 80 рублей.

На продукты больше всего уходит из бюджета у семей из Минской и Витебской областей — 40,9% и 40,2% от всех потребительских расходов соответственно. А меньше всего — в Минске и Брестской области (37,6% и 36,7% соответственно).

Минчане лидируют по тратам на оплату ЖКУ — 27,6% от всех расходов. Ниже всего этот показатель у семей из Минской области — 22,5%.

Напомним, в 2018 году в Беларуси существенно увеличились потребительские расходы. Продажи товаров длительного пользования выросли на десятки процентов.

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