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В Минске - 1670 рублей, в Могилевской области - на 1050. Как отличается благосостояние семей
Самые богатые семьи в Беларуси живут в Минске, а самые бедные — в Могилевской области. Это следует из данных Белстата об уровне жизни домашних хозяйств в 2018 году. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как отличаются доходы и расходы белорусских семей по регионам.
По ежемесячным располагаемым ресурсам в 2018 году лидировали минские семьи — 1670 рублей. В аутсайдерах по этому показателю Могилевская область — 1052 рубля.
Столичные семьи также лидируют и по ежемесячным расходам — 1627 рублей. Меньше всего расходы у домохозяйств Могилевской области — 985 рублей.
При этом у минских семей меньше всего остается денег в конце месяца — около 44 рублей. Для сравнения: у домохозяйств из Могилевской области — 67 рублей, Брестской — около 80 рублей.
На продукты больше всего уходит из бюджета у семей из Минской и Витебской областей — 40,9% и 40,2% от всех потребительских расходов соответственно. А меньше всего — в Минске и Брестской области (37,6% и 36,7% соответственно).
Минчане лидируют по тратам на оплату ЖКУ — 27,6% от всех расходов. Ниже всего этот показатель у семей из Минской области — 22,5%.
Напомним, в 2018 году в Беларуси существенно
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, как отличаются доходы и расходы белорусских семей по регионам.
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