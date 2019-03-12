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«Врачи говорят, помог бог». История спасения водителя затонувшего Fiat, который 40 минут провел под водой

13.03.2019 17:31 — Разное | Tut.by  
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Три дня назад Владимир Г. на своем авто упал в мелиоративный канал. Машина опрокинулась и практически полностью затонула, мужчина около 40 минут провел в ледяной воде. Когда очевидцы звонили в МЧС, мало кто надеялся на чудо. Но Владимира достали живым, отвезли в больницу — и сегодня, спустя всего три дня после случившегося, пенсионер только покашливает — из-за переохлаждения развилась пневмония — и много шутит. О своем чудесном спасении, желании жить и правиле никогда не сдаваться Владимир Александрович и рассказал TUT.BY.


Владимир Александрович в Гомельской областной больнице. 13 марта 2019 года

Был понедельник. Владимир отвез жену в Копаткевичи и посадил на маршрутку — той нужно было ехать в Минск к дочери. Через полчаса уже возвращался назад в родные Колки Петриковского района. С самого утра погода, говорит, капризничала — то дождь, то снег. Опытный водитель Владимир Александрович знает — в такие моменты лучше поберечься.

— Перед лесом на дороге снежок — думаю, дай еще приторможу. Ну и поднажал на тормоз. Меня как раскрутило! А тут канава рядом с дорогой. Я понимаю, что сейчас перевернусь, и если ляжет машина, то только на крышу. Не успел подумать — как так и произошло, — вспоминает водитель.

Его Fiat, который верой и правдой служил владельцу 8 лет, тут же ушел под воду. А с ним и Владимир Александрович. Но мужчина не растерялся: вспоминает, набрал побольше воздуха в легкие — и нырнул. Сразу попытался открыть двери, да какое там! Потом сообразил: канал неглубокий — и раз машина ушла капотом вниз, то задняя часть может оказаться над поверхностью воды.


— Освободился от ремней, пронырнул между сиденьями назад. А там сантиметров 10 воздушная подушка: вот и хорошо, думаю, можно дышать, — вспоминает мужчина.

То, что вода, в которой он находится, ледяная, Владимир Александрович понял чуть позже, когда отошел от первого шока. Говорит, чтобы не окоченеть, постоянно шевелил руками и ногами.

А потом в машине стал заканчиваться кислород. Минуты потянулись дольше, мысли побежали быстрее.

— Вот, думаю, жене теперь хлопоты, как похоронить… Ведь никто не готовился, придется деньги ей теперь где-то искать, — улыбается сегодня Владимир Александрович.

Вспомнил про сумку — в ней телефон. Нашарил ее рукой в воде на всякий случай, отыскал в ней телефон, достал — но аппарат на прощание лишь моргнул ему экраном и потух.


— Когда уже совсем сдавило в груди, показалось, что какие-то две большие птицы берут меня под руки и тянут кверху… Это, получается, уже отключался. Я смотрю на них и как бы говорю: «Куда вы меня поднимаете? Мне еще рано!». И тут вдруг стук — а это уже эмчеэсники были… Дальше не помню, очнулся только в скорой. Пока ехали, еще казалось, что эти две птицы и в скорой рядом со мной стояли. Я смотрел на них и мысленно говорил: «Пошли вон!»

Владимир Александрович — в прошлом преподаватель математики, поэтому к цифрам у него особое отношение. Вот и сейчас в больничной палате пытается точно высчитать, сколько же времени он провел под водой.

— Минут 40. Потому что от заправки я отъехал в 9.40, а там минут 15 ехать, не больше, то есть без пяти десять я уже оказался в воде.

По информации МЧС, звонок от очевидцев петриковским спасателям поступил в 10.28. Еще через несколько минут они были на месте.

…Его спасению, говорит пенсионер, удивляются даже врачи — а они многое видели.

— Они говорят, что помог бог, а я уверен — закалка молодости. Я еще школьником первым открывал плавательный сезон. 25 марта уже ныряли — и так до октября.

Здоровья вам, везучий Владимир Александрович!

 
Теги: Минск
 
 
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Три дня назад Владимир Г. на своем авто упал в мелиоративный канал. Машина опрокинулась и практически полностью затонула, мужчина около 40 минут провел в ледяной...
 
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