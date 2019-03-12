

Председатель Ассоциации белорусских банков избран заместителем Председателя Координационного совета ФБА ЕАС

«Нам хотелось бы, чтобы финансовый сектор Республики Беларусь имел весомый голос в нашей ассоциации, а программы, реализуемые белорусскими кредитно-финансовыми учреждениями, нашли отражение в наших проектах», – отметил Председатель Координационного совета ФБА ЕАС, Председатель Международного банковского совета, Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев.

«В минувшем году наша ассоциация с целью развития сотрудничества белорусских кредитно-финансовых учреждений с банками Евразии, установления более тесных связей в области финансирования взаимной торговли и инвестиционных проектов вступила в ФБА ЕАС, – рассказал Председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский. – Уже сегодня мы предлагаем отечественным кредитно-финансовым учреждениям и их клиентам из различных сфер бизнеса участие в программах, реализуемых этим объединением. В частности, ФБА ЕАС формирует «Банк проектов», созданный с целью поиска инвесторов, бизнес-партнеров, координации многосторонних проектов. Для поиска и внедрения инновационных технологий и оборудования в интересах участников и партнеров ассоциации действует Центр инновационных технологий. Совместно с Национальным платежным советом России разработана концепция создания цифровой платформы Евразийского экономического союза, Европейского Союза и Китая под названием «Цифровой пояс», реализация которой рассчитана до 2022 года».