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Председатель Ассоциации белорусских банков избран заместителем Председателя Координационного совета ФБА ЕАС

13.03.2019 17:18 — Разное | Myfin  
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Председатель Ассоциации белорусских банков избран заместителем Председателя Координационного совета ФБА ЕАС
Председатель Ассоциации белорусских банков избран заместителем Председателя Координационного совета ФБА ЕАС

«Нам хотелось бы, чтобы финансовый сектор Республики Беларусь имел весомый голос в нашей ассоциации, а программы, реализуемые белорусскими кредитно-финансовыми учреждениями, нашли отражение в наших проектах», – отметил Председатель Координационного совета ФБА ЕАС, Председатель Международного банковского совета, Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев. 

«В минувшем году наша ассоциация с целью развития сотрудничества белорусских кредитно-финансовых учреждений с банками Евразии, установления более тесных связей в области финансирования взаимной торговли и инвестиционных проектов вступила в ФБА ЕАС, – рассказал Председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский. – Уже сегодня мы предлагаем отечественным кредитно-финансовым учреждениям и их клиентам из различных сфер бизнеса участие в программах, реализуемых этим объединением. В частности, ФБА ЕАС формирует «Банк проектов», созданный с целью поиска инвесторов, бизнес-партнеров, координации многосторонних проектов. Для поиска и внедрения инновационных технологий и оборудования в интересах участников и партнеров ассоциации действует Центр инновационных технологий. Совместно с Национальным платежным советом России разработана концепция создания цифровой платформы Евразийского экономического союза, Европейского Союза и Китая под названием «Цифровой пояс», реализация которой рассчитана до 2022 года».

 
 
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На состоявшемся в Москве общем собрании Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС) Председатель Ассоциации белорусских банков...
 
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