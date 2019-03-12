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Заведующую мебельным магазином в Борисове подозревают в присвоении 350 тысяч

13.03.2019 18:28 — Разное | Партизан  
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В отношении заведующей одного из мебельных магазинов райцентра возбуждено уголовное дело. 36-летнюю женщину обвиняют в присвоении денежных средств магазина на общую сумму порядка 350 тысяч рублей.

Подозреваемая с сентября 2014 года по декабрь 2018 реализовывала покупателям мебель и получала от них оплату полной стоимости товара, но данные операции не проводила по кассовому аппарату и оформляла фиктивные договоры купли-продажи. Полученные деньги присваивала и тратила на личные нужды.

Действия женщины квалифицированы по ч. 4 ст. 211 (присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. К ней применена мера процессуального принуждения – обязательство о явке.


Окончательная правовая оценка действиям подозреваемой будет дана по результатам расследования.

 
 
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В отношении заведующей одного из мебельных магазинов райцентра возбуждено уголовное дело. 36-летнюю женщину обвиняют в присвоении денежных средств магазина на...
 
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