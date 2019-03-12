Заведующую мебельным магазином в Борисове подозревают в присвоении 350 тысяч

Подозреваемая с сентября 2014 года по декабрь 2018 реализовывала покупателям мебель и получала от них оплату полной стоимости товара, но данные операции не проводила по кассовому аппарату и оформляла фиктивные договоры купли-продажи. Полученные деньги присваивала и тратила на личные нужды.





Действия женщины квалифицированы по ч. 4 ст. 211 (присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. К ней применена мера процессуального принуждения – обязательство о явке.









Окончательная правовая оценка действиям подозреваемой будет дана по результатам расследования.