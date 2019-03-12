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Nissan прекратит продавать Infinity в Европе

13.03.2019 18:16 — Разное | Партизан  
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Японский автоконцерн Nissan принял решение прекратить к июню 2020 года продажи автомобилей марки Infinity в Европе. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении компании.

В нем подчеркивается, что производство этих автомобилей на заводе в британском городе Сандерленд планируется прекратить к концу текущего года. На линии сборки Infinity работают 250 человек, тогда как на всем заводе Nissan в Сандерленде насчитывается 7000 рабочих. 


Nissan обещала сделать все возможное, чтобы попадающие под сокращение смогли сохранить свои рабочие места.

В Nissan подчеркивают, что решение прекратить продажи Infinity в  Европе связано с острой конкуренцией на европейском авторынке. В то же время компания рассчитывает активизировать продажи на рынках США и Китая.

 
 
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Японский автоконцерн Nissan принял решение прекратить к июню 2020 года продажи автомобилей марки Infinity в Европе. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении...
 
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