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Nissan прекратит продавать Infinity в Европе
Японский автоконцерн Nissan принял решение прекратить к июню 2020 года продажи автомобилей марки Infinity в Европе. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении компании.
В нем подчеркивается, что производство этих автомобилей на заводе в британском городе Сандерленд планируется прекратить к концу текущего года. На линии сборки Infinity работают 250 человек, тогда как на всем заводе Nissan в Сандерленде насчитывается 7000 рабочих.
Nissan обещала сделать все возможное, чтобы попадающие под сокращение смогли сохранить свои рабочие места.
В Nissan подчеркивают, что решение прекратить продажи Infinity в Европе связано с острой конкуренцией на европейском авторынке. В то же время компания рассчитывает активизировать продажи на рынках США и Китая.
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Японский автоконцерн Nissan принял решение прекратить к июню 2020 года продажи автомобилей марки Infinity в Европе. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении...
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