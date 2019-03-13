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15 сакавіка — Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь

14.03.2019 — Разное | Кировец  
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Уважаемые жители района!

Сердечно поздравляем вас с 25-летием со дня принятия Конституции Республики Беларусь!
Уважение к своим символам государственности – это важнейший показатель патриотизма, гражданственности и политической культуры народа. Именно Основной Закон служит главной правовой опорой нашей независимой и суверенной страны, гарантом прав и свобод граждан.
Уже четверть века Республика Беларусь, основываясь на Конституции, поступательно развивается и укрепляется как демократическое социальное правовое государство. Последовательное претворение в жизнь конституционных положений обеспечило сплочение белорусского народа и гармонизацию общества, социально-политическую стабильность и функционирование надежных институтов публичной власти.
Наш высокий гражданский долг — воплощать на практике заложенные в высшем Законе ценности, укреплять национальное единство, бережно хранить историческое и культурное наследие.
Желаем вам мира, добра, крепкого здоровья и благополучия, плодотворного труда на благо нашего Отечества!
Районный исполнительный комитет. Районный Совет депутатов.

 
 
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Уважаемые жители района! Сердечно поздравляем вас с 25-летием со дня принятия Конституции Республики Беларусь! Уважение к своим символам государственности...
 
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