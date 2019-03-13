

Творческий проект "Танцующая весна" прошёл в Солигорске (ФОТОРЕПОРТАЖ). Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи: Светлана Архипова.

Ежегодно в течение пяти лет по традиции в начале марта учащиеся и педагоги хореографического отделения Солигорской детской школы искусств дарят жителям и гостям города шахтеров прекрасное зрелище – творческий проект «Танцующая весна».

С каждым разом возрастает число его участников. В этом году в концерте принимали участие около 170 воспитанников хореографического отделения. Все это – ребята от 6 до 16 лет.













Помимо учащихся хореографического отделения в проекте также приняли участие: Образцовый ансамбль танца «Зорны шлях» (руководитель Бондарь И.С.), шоу-балет «Dance drive» (руководитель Павлович П.А.), струнный ансамбль «Ledy art» (руководитель Жданович М.С.),ученица фортепианного отделения Софья Хотянович, руководитель народного театра «Линии» и детского театра «Кроки» Александр Бородко, воспитанники театрального отделения Михаил Герасименя и Елена Васько. Вместе с возрастающим количеством участников возрастает и количество зрителей – настоящих ценителей хореографического искусства. Потому неудивительно, что в этом году мероприятие проходило не один, как раньше, а целых два дня – 1 и 2 марта.













Оказывается, отчетный концерт, демонстрирующий то, что сделано за год, можно превратить в настоящее чудо. Это если преподнести его необычно. «Танцующая весна» — такой пример. Действительно, как объединить на одной сцене разные по жанрам и направлениям танцевальные номера: народные, детские, классические современные танцы, чтобы это смотрелось гармонично и логично? С этой задачей справилась режиссёр данного мероприятия Ольга Смолюгова. В отличие от прошлых проектов в этом году «Танцующая весна» была посвящена великим хореографам Майе Плисецкой и Марису Лиепе. В концерте были использованы отрывки из их произведений. Честно говоря, многое из того, что делает Ольга Смолюгова, уже нестандартно и креативно. Потому, в том, что зрители будут довольны, никто не сомневался.

















— Важно стимулировать в юных танцорах желание развиваться, стремиться к профессиональным вершинам, разъяснять им необходимость ежедневной работы над собой для достижения высоких результатов, творческих побед, за которыми приходят успех, аплодисменты и благодарность зрителей, — считает режиссер.





























Заведующая хореографическим отделением Юлия Мелешко выразила огромные слова благодарности всей своей команде за подготовку и проведение данного мероприятия, администрации школы — за поддержку и понимание, преподавателям и ученикам хореографического отделения – за долгий труд и, как результат, создание на сцене праздничной атмосферы и ярких запоминающихся танцевальных номеров.













Также заведующая хореографическим отделением Юлия Мелешко поздравляет всех участников и гостей творческого проекта «Танцующая весна» с приходом весны и приближающимся Международным женским днём – 8 Марта, желает всем счастья, мира, любви и бесконечной весны.



В свою очередь хочется пожелать дальнейшего развития и процветания и этому замечательному проекту.















Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото: Ксеня Молчанова.