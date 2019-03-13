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Соболенко и Мертенс вышли в полуфинал парного разряда турнира в Индиан-Уэллсе
Новости Беларуси. Арина Соболенко и Элиза Мертенс вышли в полуфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Призовой фонд соревнований составляет более 9 миллионов долларов. В четвертьфинале белоруска и бельгийка не оставили шансов американкам Кэйтлин Кристиан и Эйжи Муххамад - 6:3, 6:1. Матч продолжался всего 56 минут.
В 1/2 Соболенко и Мертенс сыграют против канадско-китайского тандема Габриэла Домбровски – Сюй Инфань. Напомним, что в одиночном разряде Арина Соболенко дошла до 1/8 финала, где уступила немке Ангелике Кербер.
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Новости Беларуси. Арина Соболенко и Элиза Мертенс вышли в полуфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Призовой фонд...
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