На проспекте в Лиде грузовик «Ивеко» столкнулся с фурой МАН





Инцидент произошел 13 марта около 13.00 на пересечении проспекта Победы и ул. Энгельса (поворот на «молочку»).

Водитель автомобиля DAF с полуприцепом, житель Лунинца, 1996 года рождения, двигаясь со стороны Шейбаков, при повороте налево на ул. Энгельса не уступил дорогу грузовому автомобилю «Ивеко», который двигался во встречном направлении по левой полосе. За рулем грузовика находился лидчанин 1993 года рождения.





В результате столкновения никто из водителей не пострадал, автомобилям причинены механические повреждения, сообщает газета «Принеманские вести» .