ОНТ: большегрузы превратили дорогу в деревне под Слуцком в полосу препятствий

О своей проблеме жители деревни Буда Гресская Слуцкого района написали в Администрацию Президента. Проблемы начались после реконструкции скоростной трассы Минск – Микашевичи. Теперь большегрузные авто, чтобы выехать на шоссе, вынуждены ехать прямо по центру деревни. Остаётся только представить, что стало с сельской дорогой – одни выбоины.

Если в городе есть «лежачие полицейские», то здесь – «прикорнувшие на обочине партизаны». Ширину дороги посреди деревни вымеряли не раз и не два – 5,5 метра. Ещё три года назад здесь была идеально ровная гравийка. Для тест-драйва местные предложили проехаться по дороге на велосипеде. Едешь как по стиральной доске, а рядом немым укором проходит скоростная трасса.

В центре деревни слалом грузовиков и велосипедов между ямками происходит под дружный хор проклятий жителей деревни. С водителей тоже взятки гладки, ведь другой дороги просто нет.

Реже возят брёвна, а чаще песок для хозяйства Кривая Гряда. Там сейчас идёт большая стройка. Короткий путь до трассы, о котором говорили местные, был за деревней. Чтобы не ездили, дорожники или ещё какие сердобольные добряки перекопали в трёх местах. Говорят, лесная дорога для грузовиков не предназначена, а денег на более качественную дорогу нет.

Николай Пенязь, заместитель председателя Слуцкого райисполкома: «Кроме транспорта сельхозорганизации, машин посторонних не бывает. Это временное явление. Хозяйство строит молочно-товарную ферму, ведётся там подсыпка территории. До конца марта движение будет ограничено».

Формально положение вещей, которое сложилось из-за реконструкции, согласовано со всеми заинтересованными инстанциями: ГАИ, дорожными службами и прочими структурами. С точки зрения закона нарушения нет. Местные бороться всерьёз взялись, когда стало понятно, чем грозит столь оживлённый поток. Скоростная трасса и деревенская улица призваны служить целям совершенно одинаковым – удобству белорусских граждан. Кроме того, чтобы по закону, каждому хочется ещё и по-человечески.