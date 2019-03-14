Президентский спортивный клуб будет сотрудничать с Советом Абу-Даби

13 марта 2019 года в рамках рабочего визита делегации Президентского спортивного клуба в Абу-Даби состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Президентским спортивным клубом и Советом Абу-Даби по спорту, в котором закреплены ключевые направления двустороннего сотрудничества в спортивной сфере, сообщает sportclub.by.





Подписание меморандума с ключевым спортивным ведомством эмирата Абу-Даби станет отправной точкой для расширения сложившегося плодотворного сотрудничества Президентского спортивного клуба с эмиратскими партнерами, в частности с Клубом Абу-Даби по ледовым видам спорта и Федерацией ледовых видов спорта ОАЭ в рамках действующих двусторонних соглашений.

В ходе визита также состоялась встреча председателя центрального совета Президентского спортивного клуба Дмитрия Лукашенко с председателем Совета Абу-Даби по спорту шейхом Нахайяном бен Заидом аль-Нахайяном, в ходе которой обсуждены вопросы расширения двусторонних связей в спортивной сфере и в области благотворительности.

По приглашению Наследного принца Абу-Даби, Заместителя Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна 14 марта 2019 года глава белорусской делегации принял участие в качестве почетного гостя в торжественной церемонии открытия Всемирной Специальной Олимпиады, которая проходит с 14 по 21 марта в ОАЭ.