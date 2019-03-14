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На Хотимщине стартовала республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!»

15.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Правильно поступать в экстренной ситуации, найти эвакуационный выход, не поддаться панике – это важные и судьбоносные действия, ошибки в которых недопустимы и могут стоить человеку жизни. В объектах массового пребывания людей: школах, кинотеатрах и других – правильное поведение в случае эвакуации приобретает повышенное значение. Поэтому весь март МЧС Беларуси по всей республике проводит акцию «День безопасности. Внимание всем!».

На Хотимщине стартовала республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!»
Первый её этап уже стартовал, 13 марта в средней школе №2, где представители РОЧС провели встречу с учащимися восьмых и девятых классов. Давно известно, что внимание школьной аудитории более привлекают интерактивные и увлекательные формы работы, а обыденные беседы, хоть и содержательного характера, мало эффективны. Именно поэтому были выбраны новые формы работы.
Учащимся была предложена квест-игра «Пожар в торговом центре», в рамках которой им предстояло из смоделированных ситуаций выбрать верные поступки и наоборот, действия, которые не стоит совершать. Хочется отметить то, что ребята допустили лишь несколько ошибок, и при разборе ответов, поняли в чём была их неточность.
Внимание школьников приковало мобильное приложение «МЧС Беларуси. Помощь рядом», о котором рассказал Вадим Петроченко, инспектор ГПиВО Хотимского РОЧС. Приложение для телефонов существует уже около четырёх лет и пользуется популярностью, ведь с его помощью можно найти ответы на многие вопросы: получить подробный план действий в экстренных ситуациях, от того, что стоит сделать если вы заблудились в лесу, до уборки ртути. Тесты, прогнозы погоды – всё это доступно пользователям и, конечно же, прогрессивная молодёжь не осталась в стороне, скачивать приложение на свои смартфоны начали прямо во время беседы.
А вот после игр и рассказа реальных историй в смоделированной ситуации о звучащей сирене, ребята приняли правильное решение, что показало ненапрасную работу сотрудников РОЧС и заинтересованность учащихся.
Подобные мероприятия пройдут и в других учебных заведениях, и на спортивных объектах. Интерактивные площадки, зоны активации, квест-игры – безусловно привлекут внимание молодёжи и старших поколений.
Второй же этап акции, под названием «Безопасная деревня», пройдёт в а/г Беседовичи и Забелышино. Целевой аудиторией станут пенсионеры и одинокие люди. Ярмарка безопасности пригласит всех желающих приобрести притопочные листы, автономные пожарные извещатели, и во время её проведения можно будет увидеть мастер-класс по установке АПИ.
Видя неподдельный интерес участников игр, заинтересованность сотрудников РОЧС, можно сделать вывод, что дети усвоили правила поведения, а сотрудники отдела по ЧС сделали упор на правильную форму работы. Стоит надеяться, что в районе не произойдёт никаких чрезвычайных ситуаций, в которых понадобится применение всех этих знаний, но предупреждён, значит вооружён.

Дарья БОРИСОВА.
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Правильно поступать в экстренной ситуации, найти эвакуационный выход, не поддаться панике – это важные и судьбоносные действия, ошибки в которых недопустимы и...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
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Вороновская газета
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Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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