На Хотимщине стартовала республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!»

Правильно поступать в экстренной ситуации, найти эвакуационный выход, не поддаться панике – это важные и судьбоносные действия, ошибки в которых недопустимы и могут стоить человеку жизни. В объектах массового пребывания людей: школах, кинотеатрах и других – правильное поведение в случае эвакуации приобретает повышенное значение. Поэтому весь март МЧС Беларуси по всей республике проводит акцию «День безопасности. Внимание всем!».



Первый её этап уже стартовал, 13 марта в средней школе №2, где представители РОЧС провели встречу с учащимися восьмых и девятых классов. Давно известно, что внимание школьной аудитории более привлекают интерактивные и увлекательные формы работы, а обыденные беседы, хоть и содержательного характера, мало эффективны. Именно поэтому были выбраны новые формы работы.

Учащимся была предложена квест-игра «Пожар в торговом центре», в рамках которой им предстояло из смоделированных ситуаций выбрать верные поступки и наоборот, действия, которые не стоит совершать. Хочется отметить то, что ребята допустили лишь несколько ошибок, и при разборе ответов, поняли в чём была их неточность.

Внимание школьников приковало мобильное приложение «МЧС Беларуси. Помощь рядом», о котором рассказал Вадим Петроченко, инспектор ГПиВО Хотимского РОЧС. Приложение для телефонов существует уже около четырёх лет и пользуется популярностью, ведь с его помощью можно найти ответы на многие вопросы: получить подробный план действий в экстренных ситуациях, от того, что стоит сделать если вы заблудились в лесу, до уборки ртути. Тесты, прогнозы погоды – всё это доступно пользователям и, конечно же, прогрессивная молодёжь не осталась в стороне, скачивать приложение на свои смартфоны начали прямо во время беседы.

А вот после игр и рассказа реальных историй в смоделированной ситуации о звучащей сирене, ребята приняли правильное решение, что показало ненапрасную работу сотрудников РОЧС и заинтересованность учащихся.

Подобные мероприятия пройдут и в других учебных заведениях, и на спортивных объектах. Интерактивные площадки, зоны активации, квест-игры – безусловно привлекут внимание молодёжи и старших поколений.

Второй же этап акции, под названием «Безопасная деревня», пройдёт в а/г Беседовичи и Забелышино. Целевой аудиторией станут пенсионеры и одинокие люди. Ярмарка безопасности пригласит всех желающих приобрести притопочные листы, автономные пожарные извещатели, и во время её проведения можно будет увидеть мастер-класс по установке АПИ.

Видя неподдельный интерес участников игр, заинтересованность сотрудников РОЧС, можно сделать вывод, что дети усвоили правила поведения, а сотрудники отдела по ЧС сделали упор на правильную форму работы. Стоит надеяться, что в районе не произойдёт никаких чрезвычайных ситуаций, в которых понадобится применение всех этих знаний, но предупреждён, значит вооружён.

Дарья БОРИСОВА.

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