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Кирилл Быстров уверен, что на Хотимщине ситуация с проведением весенне-полевых работ оптимистична

15.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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4 марта Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Директиву №6 «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли». И хоть в отрасли достигнуто многое – обеспечена продовольственная безопасность страны, а экспорт сельхозпродукции в 2018-м превысил 5 миллиардов долларов, но это еще не повод для самоуспокоения: мы должны научиться работать еще эффективнее. Тем более на пороге посевная кампания, которая должна пройти как никогда, слаженно и дружно, чтобы экзамен в поле выдержать достойно. Как аграрии подготовились к полевым работам? Насколько структура посевных площадей соответствует научно обоснованным требованиям с учетом почвенно-климатических особенностей, чего требует Директива №6? Также и другие вопросы предстоящей посевной обсуждаем с начальником производственного отдела управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Кириллом БЫСТРОВЫМ (на фото).
— Задача перед аграриями непростая: добрать то, что потеряли в 2018-м, — рассказывает Кирилл Сергеевич. – Планируется получить 36,5 тысяч тонн зерна, 2700 тонн рапса. Задача реальная и, если исходить из опыта предыдущих лет, нам по силам. Например, в 2014 году валовой намолот зерна в районе составил 39,7 тыс.тонн; в 2015-м – 36,2; в 2017-м – 35,2.

— Судя по многолетним данным, озимые зерновые меньше подвержены неблагоприятным погодным условиям, чем яровые. Отсюда сам собой напрашивается вывод: может перераспределить посевные площади в пользу первых?
— Да, есть такая тенденция. Озимые лучше используют осеннюю и весеннюю влагу, переносят засуху, традиционно дают более высокие урожаи. На перспективу планируем долю озимого клина довести до 60%. Пока же, под яровые зерновые на этот год планируется занять 5719 гектаров, в том числе под зернобобовые – 1460 гектаров. Озимых зерновых посеяно 3614 гектаров и 1667 озимых однолетних на корм скоту. Кроме этого озимым рапсом занято 1675 га и 227 га сурепицей. Судя по предварительным данным, можно говорить о том, что озимые культуры перезимовали неплохо. И даже перспективно. Дальнейшее будет зависеть от погоды, как бы не помешали нашим планам заморозки.
— Упомянутый выше документ, предписывает обеспечить совершенствование научно обоснованной структуры посевных площадей с учетом почвенно-климатических особенностей и специализации в животноводстве. Как на практике в этом плане работают наши агрономы?
— Зерновые культуры не должны в структуре посевных площадей занимать больше половины. Иначе нарушится севооборот, будет ощущаться нехватка травяных кормов. На сегодня их доля в сельхозпредприятиях района в общей структуре севооборота составляет 36,3%. Сельхозпредприятия в основном соблюдают чередование культур, что гарантирует прибавку урожая.
— Кирилл Сергеевич, в разговоре о предстоящей посевной невозможно обойти вопрос обеспечения хозяйств минеральными удобрениями.
— Квоты за два месяца оплатили полностью. Обеспеченность ими составляет 30% необходимого количества. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года туков поступило на 14% больше. Есть источники для пополнения запасов. Все зависит от того, насколько хозяйства смогут прокредитоваться и распорядиться собственными средствами.
— И последний вопрос: спрогнозируем, за сколько дней можно посеять ранние яровые зерновые и зернобобовые?
— Ситуация с подготовкой весенне-полевых работ в сельхозпредприятиях района очень оптимистичная. При эффективном использовании сельхозтехники и благоприятных погодных условиях с этой работой можно справиться за 13 дней.
— Спасибо. Пожелаем сельчанам хорошей погоды и исполнения всех их задумок.

Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ

 
 
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4 марта Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Директиву №6 «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли». И хоть в отрасли...
 
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Клiч Радзiмы
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Газета Авангард
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Светлы шлях
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