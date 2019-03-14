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В Горках наградили дошколят-исследователей
15.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
В горецкой средней школе №1 чествовали победителей и участников первого районного этапа конкурса исследовательских работ детей дошкольного возраста «Я – исследователь».
Фото Михаила Левцова
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В горецкой средней школе №1 чествовали победителей и участников первого районного этапа конкурса исследовательских работ детей дошкольного возраста «Я –...
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