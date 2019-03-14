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Минфин США добавил шесть физлиц и восемь компаний из РФ в санкционный список

15.03.2019 19:08 — Разное | Интерфакс  
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Министерство финансов США внесло шесть физических лиц и восемь российских компаний в санкционный список, связанный с украинским вопросом.

Так, в санкционный список вошли замглавы погранслужбы ФСБ РФ Геннадий Медведев, начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Андрей Шеин, начальник Пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич, начальник службы пункта управления ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю Руслан Ромашкин.

Также в списке фигурируют зампред "ЦИК "ДНР" Алексей Найденко и секретарь "ЦИК "ДНР" Владимир Высоцкий.

В список также внесены российский приборостроительный концерн "Океанприбор", машиностроительное предприятие "Завод "Фиолент", Конструкторско-технологическое бюро "Судокомпозит", компания "Новые проекты", строительная компания "Консоль-строй лтд", машиностроительный завод "Звезда", "Ярославский судостроительный завод", "Зеленодольский завод имени А.М.Горького".

В Минфине отмечают, что речь идет об "оборонных предприятиях, действующих в Крыму".

 
 
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Министерство финансов США внесло шесть физических лиц и восемь российских компаний в санкционный список, связанный с украинским вопросом.
 
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