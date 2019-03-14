«Мы – граждане Беларуси!». 25 школьников Гродненщины получили свои первые паспорта в День Конституции

В областном драматическом театре прошло торжественное собрание, посвященное 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь.





С одним из главных государственных праздников нашей страны собравшихся поздравил заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович. Он отметил, что Основной Закон нашей страны, принятый 25 лет назад, открыл новую страницу в многовековой истории белорусского народа. Конституция впервые в истории белорусской государственности закрепила статус республики как унитарного демократического социального правового государства. Основной Закон белорусского государства закрепляет как общечеловеческие, так и национальные ценности, социальные гарантии для каждого жителя страны.





Реализуя свои конституционные права и обязанности, в копилку общих достижений страны весомый вклад вносят гродненцы. Стабильно развивается экономика, в ряде регионов области реализованы крупные инвестиционные проекты, созданы высокооплачиваемые рабочие места.

Кульминацией праздника стало традиционное вручение паспортов юношам и девушкам области в рамках Всебелорусской патриотической акции «Мы – граждане Беларуси!». В этот раз такой чести удостоились 25 талантливых школьников и гимназистов из Гродно , Новогрудка, Вороново, Щучина, Скиделя и агророгородка Индуры Гродненского района.





В торжественной обстановке главный в жизни документ получили из рук Виктора Лисковича отличники учебы, призеры олимпиад, победители спортивных состязаний и творческих конкурсов, активные участники инициатив ОО «БРСМ», волонтеры.





Обращаясь к юношам и девушкам, которые получили паспорта, Виктор Лискович сказал:

– Сегодня, благодаря Основному Закону страны, вы, дорогие ребята, имеете право на выбор профессии и работы в соответствии со своим призванием, способностями, образованием, подготовкой. Конституция закрепила право свободного участия в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии государства. Наша страна одна из немногих в мире, которая гарантирует право на первое рабочее место. Однако не следует забывать, что Конституция определяет и наши обязанности перед государством и обществом. Священным долгом гражданина является защита Республики Беларусь, и к этому всегда должен быть готов каждый.

Уважать Основной Закон – значит уважать свою страну, уважать самих себя. Помните, дорогие ребята, что Родине необходимы хорошо образованные, трудолюбивые, энергичные, творческие и талантливые молодые люди, обладающие чувством ответственности для достижения общей цели – построения сильной и процветающей Беларуси.





Праздничное настроение участникам торжественного вечера создавали лучшие творческие коллективы города Гродно.











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