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«Мы – граждане Беларуси!». 25 школьников Гродненщины получили свои первые паспорта в День Конституции

15.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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В областном драматическом театре прошло торжественное собрание, посвященное 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь.
«Мы – граждане Беларуси!». 25 школьников Гродненщины получили свои первые паспорта в День Конституции
 
С одним из главных государственных праздников нашей страны собравшихся поздравил заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович. Он отметил, что Основной Закон нашей страны, принятый 25 лет назад, открыл новую страницу в многовековой истории белорусского народа. Конституция впервые в истории белорусской государственности закрепила статус республики как унитарного демократического социального правового государства. Основной Закон белорусского государства закрепляет как общечеловеческие, так и национальные ценности, социальные гарантии для каждого жителя страны. 
 
«Мы – граждане Беларуси!». 25 школьников Гродненщины получили свои первые паспорта в День Конституции
 
Реализуя свои конституционные права и обязанности, в  копилку общих достижений страны весомый вклад вносят гродненцы. Стабильно развивается экономика, в  ряде регионов области реализованы крупные инвестиционные проекты, созданы высокооплачиваемые рабочие места. 
 
Кульминацией праздника стало традиционное вручение паспортов юношам и девушкам области в рамках Всебелорусской патриотической акции «Мы – граждане Беларуси!». В этот раз такой чести удостоились 25 талантливых школьников и гимназистов из Гродно, Новогрудка, Вороново, Щучина, Скиделя и агророгородка Индуры Гродненского района.
 
«Мы – граждане Беларуси!». 25 школьников Гродненщины получили свои первые паспорта в День Конституции
 
В торжественной обстановке главный в жизни документ получили из рук Виктора Лисковича отличники учебы, призеры олимпиад, победители спортивных состязаний и творческих конкурсов, активные участники инициатив ОО «БРСМ», волонтеры.
 
«Мы – граждане Беларуси!». 25 школьников Гродненщины получили свои первые паспорта в День Конституции
 
Обращаясь к юношам и девушкам, которые получили  паспорта, Виктор Лискович сказал: 
 
– Сегодня, благодаря Основному Закону страны, вы, дорогие ребята, имеете право на выбор профессии и работы в соответствии со своим призванием, способностями, образованием, подготовкой. Конституция закрепила право свободного участия в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии государства. Наша страна одна из немногих в мире, которая гарантирует право на первое рабочее место. Однако не  следует забывать, что Конституция определяет и наши обязанности перед государством и обществом. Священным долгом гражданина является защита Республики Беларусь, и к этому всегда должен быть готов каждый.
 
 
Уважать Основной Закон – значит  уважать свою страну, уважать самих себя. Помните, дорогие ребята, что Родине необходимы хорошо образованные, трудолюбивые, энергичные, творческие и талантливые молодые люди, обладающие чувством ответственности для достижения общей цели – построения сильной и процветающей Беларуси.
 
«Мы – граждане Беларуси!». 25 школьников Гродненщины получили свои первые паспорта в День Конституции
 
Праздничное настроение участникам торжественного вечера создавали лучшие творческие коллективы города Гродно. 
 
«Мы – граждане Беларуси!». 25 школьников Гродненщины получили свои первые паспорта в День Конституции
«Мы – граждане Беларуси!». 25 школьников Гродненщины получили свои первые паспорта в День Конституции
«Мы – граждане Беларуси!». 25 школьников Гродненщины получили свои первые паспорта в День Конституции
«Мы – граждане Беларуси!». 25 школьников Гродненщины получили свои первые паспорта в День Конституции
 
СТОИТ ПОЧИТАТЬ 
 
 
Фото Артема ТУРЛАЯ
Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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В областном драматическом театре прошло торжественное собрание, посвященное 25-й годовщине Конституции Республики Беларусь.   С одним из главных государственных...
 
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Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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Радзiма
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