"Грани акварели" Марины Лаппо можно увидеть в Бресте

В Художественном музее в Брестской крепости сегодня открылась авторская выставка старшего преподавателя кафедры архитектуры Брестского государственного технического университета Марины Лаппо "Грани акварели", передает корреспондент БЕЛТА.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64375.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64375.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64375.php

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Это вторая персональная выставка Марины Лаппо в стенах Художественного музея. Первая - "Лирика Цвета" - состоялась восемь лет назад. Судя по представленным сегодня в экспозиции работам, это время художница использовала для поисков собственного авторского стиля. "Эта выставка - определенный Рубикон для меня. Мне важно было посмотреть на себя со стороны", - призналась на вернисаже автор.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64375.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64375.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64375.php

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Выставка из 42 акварелей - от самых ранних, написанных почти двадцать лет назад, до датированных текущим годом - получилась разноплановой и многожанровой. Здесь пейзажи, натюрморты, пленэрные работы. Чтобы в точности передать состояние природы, собственные впечатления, настроение, художница применяет разные приемы, методы и материалы. "Иногда мне интересно добиваться реалистичного изображения, а где-то акварель плывет, растекаясь пятнами, уходит почти в абстракцию - это тоже мне нравится. Возможности акварели безграничны. Здесь нельзя останавливаться, потому что невозможно достигнуть совершенства. Всегда какое-то новое направление возникнет, которое найдешь и будешь развивать", - поделилась она.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64375.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64375.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64375.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64375.php

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Художницу вдохновляет природа в разные поры года, особенно буйство весенних и летних красок. Но ее страсть - уютные дворики старого Бреста, так называемая уходящая натура. "Я хочу дойти до большой крупной серии, чтобы можно было сделать отдельную выставку "Память о старом Бресте". Здесь как раз хочется реалистичного изображения, чтобы эти дома, улицы узнавались. Не буду откладывать надолго, может быть получится к 1000-летию города", - отметила Марина Лаппо.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64375.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64375.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64375.php

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"Акварель - это такая техника, которой нужно работать в сотрудничестве. Ее нельзя насиловать, не чувствуя количества воды, краски, бумаги. С другой стороны, нельзя отпускать, поддаваться ей. И вот именно в этом взаимодействии получаются хорошие, удачные работы. У Марины Лаппо это получается", - отметил на вернисаже известный брестский художник Игорь Романчук.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64375.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64375.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64375.php

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В целом экспозиция оставляет впечатление легкости, свежести, дарит хорошую энергетику. Познакомиться с выставкой "Грани акварели" можно будет до 31 марта.-0-



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Фото Вадима Якубёнка