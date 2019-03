Российские журналисты приехали в Беларусь выступить на лекции, но их задержали

Сегодня, 16 марта, стало известно, что в Минске милиция задержала российских журналистов из альманаха moloko plus, об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), пишет TUT.by.



Что такое moloko plus и зачем приехали журналисты



Это некоммерческий альманах, где пишут о проблеме насилия. Как говорят его сотрудники, над альманахом работают журналисты, уставшие от цензуры и ангажированной повестки в российских федеральных медиа. На данный момент вышло три номера под названиями: «Терроризм», «Наркотики» и «Революция». Команда работает над четвертым – «Патриархат».



Редакцию moloko plus пригласили выступить на минской лекции о работе small media в Пресс-клубе Беларусь». Авторы проекта – Павел Никулин, Ян Потарский, Софико Арифджанова, Андрей Каганских – планировала рассказать, как собрать деньги на собственный проект, организовать работу редакции и справиться с юридическими, этическими и экономическими проблемами. Лекция должна была состояться сегодня, но в помещение «Пресс-клуба Беларусь» пришли сотрудники милиции и забрали координаторов проекта Павла Никулина и Яна Потарского.





Задержанных отвезли в Советское РУВД. Причину задержания сотрудники милиции называть отказались.

К слову, как пишет «Радио свобода», в России полиция также неоднократно срывала мероприятия Moloko plus, включая презентации альманаха, а тиражи издания изымали. Так было в Орле, Петербурге, Нижнем Новгороде и Краснодаре, где на журналистов издания ещё и напали неизвестные.