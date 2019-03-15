ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российские журналисты приехали в Беларусь выступить на лекции, но их задержали

16.03.2019 17:46 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Сегодня, 16 марта, стало известно, что в Минске милиция задержала российских журналистов из альманаха moloko plus, об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), пишет TUT.by. 

Что такое moloko plus и зачем приехали журналисты 

Это некоммерческий альманах, где пишут о проблеме насилия. Как говорят его сотрудники, над альманахом работают журналисты, уставшие от цензуры и ангажированной повестки в российских федеральных медиа. На данный момент вышло три номера под названиями: «Терроризм», «Наркотики» и «Революция». Команда работает над четвертым – «Патриархат».

Редакцию moloko plus пригласили выступить на минской лекции  о работе small media в Пресс-клубе Беларусь». Авторы проекта – Павел Никулин, Ян Потарский, Софико Арифджанова, Андрей Каганских – планировала рассказать, как собрать деньги на собственный проект, организовать работу редакции и справиться с юридическими, этическими и экономическими проблемами. Лекция должна была состояться сегодня, но в помещение «Пресс-клуба Беларусь» пришли сотрудники милиции и забрали координаторов проекта Павла Никулина и Яна Потарского.



Задержанных отвезли в Советское РУВД. Причину задержания сотрудники милиции называть отказались.

К слову, как пишет «Радио свобода», в России полиция также неоднократно срывала мероприятия Moloko plus, включая презентации альманаха, а тиражи издания изымали. Так было в Орле, Петербурге, Нижнем Новгороде и Краснодаре, где на журналистов издания ещё и напали неизвестные.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 16 марта, стало известно, что в Минске милиция задержала российских журналистов из альманаха moloko plus, об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов...
 
Новости дня
Новости разные
 
В заречной части Московского района прошел субботник - высадили деревья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика