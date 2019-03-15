В конкурсе «Женщина года — 2018» победили 40 белорусок в шести номинациях

Министр здравоохранения Валерий Малашко подчеркнул, что без высокой духовности и культуры невозможно развитие государства, а именно белорусские женщины являются ярким символом духовности.
Победители названы в номинациях «Лидерство и успешное руководство», «Активная жизненная позиция», «Материнская слава», «Хозяйка села», «Духовность и культура», «За преданность Белорусскому союзу женщин».
В числе победительниц в номинации «За лидерство и успешное руководство» генеральный директор ОАО «Полесье» Пинска Татьяна Лугина, заместитель председателя Россонского райисполкома, председатель Россонской районной организации БСЖ Витебской области Галина Подвительская, директор филиала ОАО «Гомсельмаш» «Санаторий «Машиностроитель» Гомельской области Наталья Звенигородская, заместитель прокурора Гродненской области Светлана Рахман, заместитель генерального директора по финансам и банковским вопросам агрокомбината «Ждановичи» Минской области Светлана Вялкова, директор управления «Дорсервис» дорожно-строительного треста № 3 Могилева Татьяна Булчинская, директор частного научно-производственного унитарного предприятия «Автоматизированные технологии туризма» Минска Марина Гнедая, начальник центра банковских услуг № 532 Белагропромбанка Молодечно Светлана Шатровская (от объединенной организации БСЖ Белагропромбанка).
В номинации «Активная жизненная позиция» победительницами стали генеральный директор ООО «Лагуна» Брестской области Наталья Ильницкая, главный редактор редакции витебских городских газет «Витьбичи» и «Вечерний Витебск» Нина Тулинова, директор Калинковичского завода бытовой химии Гомельской области Оксана Логвина, спортсмен-инструктор национальной команды по легкой атлетике (от Гродненской области) Ольга Мазуренок, председатель Клецкого районного Совета депутатов Минской области Светлана Чекун, главный врач Бобруйской городской поликлиники № 3 Могилевской области Наталия Кизимова, председатель правления Минской областной организации Белорусского общества инвалидов Анна Горчакова.
Победительницами в номинации «Материнская слава» названы ветеран труда из Кобрина Брестской области Янина Ващук, приемный родитель отдела образования, спорта и туризма Чашникского райисполкома Витебской области Наталья Олешковская, оператор машинного доения молочно-товарной фермы «Езапов» сельхозпредприятия «Судково» Хойникского района Гомельской области Александра Ушакова, провизор аптеки № 115 Гродненского РУП «Фармация» Лиды Оксана Лоза, социальный работник территориального центра социального обслуживания населения Минского района Минской области Валентина Резник, родитель-воспитатель детского дома семейного типа агрогородка Заелица Глусского района Могилевской области Тамара Савина, руководитель международной благотворительной организации «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля» Минска Вероника Сердюк, старший прокурор управления по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах Генеральной прокуратуры Юлия Трикоза (от объединенной организации БСЖ Генпрокуратуры).
Победительницами в номинации «Хозяйка села» стали руководитель коллективного фермерского хозяйства «Находка Полесья» Ивановского района Брестской области Татьяна Котковец, председатель Бычихинского сельского исполнительного комитета Городокского района Витебской области Антонина Колца, хозяйка агроусадьбы «На Мира» Речицкого района Гомельской области Людмила Мыстовская, начальник животноводческого комплекса «Ликовка» сельскохозяйственного кооператива имени В.И.Кремко Гродненской области Наталья Руселевич, оператор птицефабрик и механизированных ферм цеха по выращиванию бройлеров № 2 ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Минской области Зоя Гулецкая, главный зоотехник сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз «Родина» Белыничского района Могилевской области Валентина Лапотентова.
Награды в номинации «За преданность Белорусскому союзу женщин» удостоена заместитель председателя Брестской областной организации БСЖ Ирина Орабей.
Особо в этот день чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. Зал стоя приветствовал Тамару Завгороднюю-Юрасову, Валентину Чудаеву. Лидия Волкова не смогла приехать на мероприятие, но о ней также было сказано много теплых слов. Эти женщины в годы войны сражались за независимость страны и испытали на себе все тяготы военного лихолетья. И сегодня эти замечательные женщины в активном строю принимают участие в военно-патриотическом воспитании молодежи.
Марианна Щеткина вместе с ветеранами дали старт новой патриотической акции Белорусского союза женщин «Женское лицо Победы», которая приурочена к 75-летию освобождения Беларуси.
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В номинации «Лидерство и успешное руководство» отмечена Светлана Рахман, старший советник юстиции, полковник, заместитель прокурора Гродненской области – единственная женщина в стране, занимающая такую должность. По ее инициативе Гродненская областная организация ОО «БСЖ» совместно с прокуратурой области реализует социально значимый проект «С чистого листа» по ресоциализации 55 женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
В номинации «Активная жизненная позиция» Гродненщину представила белорусская спортсменка, трехкратная чемпионка страны Ольга Мазуренок. Она выиграла марафоны в Сибири и Калифорнии и стала серебряным призером на трассе военно-мировых игр 2015 года. В 2018 году одержала победу в марафоне на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине.
Достижения Натальи Николаевны Руселевич, начальника животноводческого комплекса «Ликовка» производственного кооператива имени В.И. Кремко отмечены в номинации «Хозяйка села». Стаж работы Натальи в сельскохозяйственной сфере составляет 24 года. Под ее руководством животноводческий комплекс достиг высоких показателей в животноводстве.
В номинации «Материнская слава» награды удостоена провизор из Лиды Оксана Лоза. Многодетная мама очень гордится успехами своего Сына Сергея, который завоевал серебряную медаль на 25 международной олимпиаде по физике и является победителем республиканских олимпиад по физике, информатике, математике.
В номинации «Духовность и культура» отмечена Маргарита Мартынова, учитель иностранных языков средней школы №39 г. Гродно. Девушка активно участвует в благотворительных социально значимых проектах. В 2016 году ее признали самой красивой, артистичной и грациозной девушкой в ГрГУ имени Янки Купалы. Годом позже она выиграла конкурс «Королева красоты – Мисс Гродно», а в прошлом году завоевала титул первой Вице мисс республиканского конкурса «Мисс Беларусь».