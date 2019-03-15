В конкурсе «Женщина года — 2018» победили 40 белорусок в шести номинациях

В Минске в торжественной обстановке названы победительницы XI Республиканского конкурса БСЖ «Женщина года — 2018» — ими стали 40 представительниц прекрасной половины из всех областей страны, передает корреспондент.





Руководитель Белорусского союза женщин, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина отметила на церемонии, что в числе номинантов на конкурс были представлены кандидатуры 200 белорусок, из которых выбрали 40 лучших из лучших. Все они достигли значительных успехов в различных сферах — будь то производство, сельское хозяйство, общественная работа, культура или спорт, а также материнство.

«В единстве наша сила. Вместе мы можем все», — подчеркнула лидер женского движения. Марианна Щеткина также обратила внимание, что в этом году впервые победительницам конкурса вручается знак-символ «Васильковая жар-птица». Этот знак символизирует одухотворенный образ женщины, ее богатый внутренний мир, притяжение и теплоту, стремление в любых ситуациях добиваться высот.

В ходе награждения вице-премьер Игорь Петришенко поблагодарил Белорусский союз женщин за активную и эффективную работу, за большой объединяющий фактор в деятельности этой общественной организации.





В свою очередь заместитель главы Администрации Президента Владимир Жевняк отметил активную жизненную позицию женщин в решении важных государственных вопросов, их успехи в различных сферах.