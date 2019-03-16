﻿ Ответы на вопросы, которые прозвучали во время встречи информационно-пропагандистских групп райисполкома с трудовыми коллективами и по месту жительства 21 февраля 2019 года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ответы на вопросы, которые прозвучали во время встречи информационно-пропагандистских групп райисполкома с трудовыми коллективами и по месту жительства 21 февраля 2019 года

17.03.2019 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Когда планируется благоустроить 1-ый пер. Октябрьский, ул. Радуньскую, ул. Ленинградскую в г.п. Мир?

Ответил директор районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства А. И. Рудак: «При наступлении благоприятных погодных условий планируется произвести грейдирование с частичной гравийной отсыпкой 1-го пер. Октябрьского и ул. Радуньской в г.п. Мир.
В течение апреля 2019 г. планируется произвести работы по ямочному ремонту асфальтированного покрытия ул. Ленинградской».

Просьба решить вопрос с бродячими собаками в г.п. Мир.

Ответил директор районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства А. И. Рудак: «Отлов и обездвиживание бродячих котов и собак силами бригады Кореличского РУП ЖКХ в г.п. Мир производится на постоянной основе, а также по мере поступления заявок от жителей поселка».

Просьба жителей г.п. Мир перенести мусорные баки, находящиеся за зданием автостанции, в другое место или оборудовать их крышками.

Ответил директор районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства А. И. Рудак: «В марте 2019 г. будут заменены мусорные контейнеры в количестве 3 штук на контейнерной площадке в районе автостанции г.п. Мир».

Подготовил Геннадий КАРПОЛЕНКО,
главный специалист отдела идеологической
работы, культуры и по делам молодежи
Кореличского райисполкома

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда планируется благоустроить 1-ый пер. Октябрьский, ул. Радуньскую, ул. Ленинградскую в г.п. Мир? Ответил директор районного унитарного предприятия...
 
Новости дня
Новости разные
 
21 марта 2019 года – единый день информирования населения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика