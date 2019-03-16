Ответы на вопросы, которые прозвучали во время встречи информационно-пропагандистских групп райисполкома с трудовыми коллективами и по месту жительства 21 февраля 2019 года

Когда планируется благоустроить 1-ый пер. Октябрьский, ул. Радуньскую, ул. Ленинградскую в г.п. Мир?

Ответил директор районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства А. И. Рудак: «При наступлении благоприятных погодных условий планируется произвести грейдирование с частичной гравийной отсыпкой 1-го пер. Октябрьского и ул. Радуньской в г.п. Мир.

В течение апреля 2019 г. планируется произвести работы по ямочному ремонту асфальтированного покрытия ул. Ленинградской».

Просьба решить вопрос с бродячими собаками в г.п. Мир.

Ответил директор районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства А. И. Рудак: «Отлов и обездвиживание бродячих котов и собак силами бригады Кореличского РУП ЖКХ в г.п. Мир производится на постоянной основе, а также по мере поступления заявок от жителей поселка».

Просьба жителей г.п. Мир перенести мусорные баки, находящиеся за зданием автостанции, в другое место или оборудовать их крышками.

Ответил директор районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства А. И. Рудак: «В марте 2019 г. будут заменены мусорные контейнеры в количестве 3 штук на контейнерной площадке в районе автостанции г.п. Мир».

Подготовил Геннадий КАРПОЛЕНКО,

главный специалист отдела идеологической

работы, культуры и по делам молодежи

Кореличского райисполкома