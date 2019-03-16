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«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм
Новости Беларуси. Важная точка отсчета. 100 дней осталось до проведения в нашей столице II Европейских игр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С 21 июня. 9 дней. 15 видов спорта, около 200 комплектов наград. Уже продано более 25 тысяч билетов. И зрительский интерес только набирает обороты, как и подготовка к стартам.
Не проходит и недели, чтобы оценить подготовку к Играм в Минск не приезжали иностранные специалисты. То спортивные функционеры оценивают готовность арен, то вещатели присматриваются, как будут обеспечивать трансляцию.
На неделе гостили британские туроператоры. Один из самых ярких пазлов в их картине впечатлений о Беларуси как раз спортивный.
Кейт Кенворд, исполнительный директор Ассоциации независимых туроператоров Великобритании:
Дерек Мур, председатель правления Ассоциации независимых туроператоров Великобритании:
Тем временем белорусские туроператоры интерес к Европейским играм наблюдают далеко за пределами континента. Путевки помимо европейцев заказывают из Китая, Новой Зеландии, Шри-Ланки. Количество туров увеличили в разы и подготовили специальные комплексные пакеты. Предусмотрели даже специальные предложения для спортсменов. Да и внутренний туризм активизируется – поездка на спортивные соревнования в сочетании с экскурсионной программой – отличный вариант корпоративного тимбилдинга.
Ольга Демешкевич, начальник отдела компании «Центркурорт»:
Туристическому буму способствует безвизовый режим. Приятный бонус иностранным болельщикам – время открыть для себя Беларусь. Для обладателей билетов спорт стирает границы не только на период Игр, а на целый месяц уже с 10 июня.
Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
Кстати, билетов продано уже более 25 тысяч. Почти столько же заявок организаторы получили от волонтеров со всего мира.
Алексей Богданович, менеджер по коммуникациям фонда «Дирекция II Европейских игр»:
Накануне отъезда на сборы вице-капитан нашей команды по пляжному футболу признается: дни до стартов считает неспроста. Минские игры позволят приблизить мечту многих игроков и фанатов этого зрелищного вида спорта сделать его олимпийским.
Иван Миранович, вице-капитан сборной Беларуси по пляжному футболу:
На неделе стали известны обладатели путевок на Европейские игры в настольном теннисе. Одна из главных надежд нашей сборной – юная Надежда Богданова.
Дочь прославленной белорусской гимнастки, олимпийской чемпионки Марины Лобач в настольном теннисе делает стремительную карьеру. 22 июня – день рождения спортсменки – как раз в день старта соревнований в ее виде. Надежда настроена сделать подарок не только себе, но и всем болельщикам.
Надежда Богданова, бронзовый призёр чемпионата Европы среди молодежи по настольному теннису:
Тем временем принять спортсменов из 50 стран готовится будущая Олимпийская деревня. Последнее из девяти общежитий студенческого городка в Малиновке планируют сдать к 1 мая.
В некоторых уже создают уют и специальные условия для атлетов – закупили так называемые ростовые кровати.
Столичные отели также ждут аншлаг на дни Игр. Здесь скорее всего разместятся главы международных федераций, возможно, топовые спортсмены.
В преддверии Игр гостиницы не только обновили номера, но и впервые в Беларуси запустили системы «онлайн-отель». Все услуги отеля доступны в один клик через телевизор или приложение. Первой, кстати, сервис опробовала Земфира.
Гости с дефицитом времени не останутся без сувениров: на каждом этаже – произведения белорусских художников.
Олег Ермола, директор отеля:
Шеф-повар отеля уже продумывает, как накормить спортивных гостей здорово. В меню помимо европейской кухни обязательно прибавится блюд белорусской кухни – полезных, изысканных, но с национальным колоритом. Яркие гастрономические впечатления обеспечены.
Александр Садовский, шеф-повар отеля:
Вариации на сувенирную тему. Мастер резьбы по дереву Елена вдохновилась предстоящим грандиозным событием. Заметила, что символика Европейских игр в стиле белорусской вытинанки отлично сочетается с ее изделиями. Увезти вместе с таким самобытным сувениром частичку Беларуси уже есть желающие.
Елена Биюц, мастер резьбы по дереву:
Конечно, ручная работа – это всегда какой-то отпечаток долгой работы мастера над изделием и несет с собой душевность.
Я уверен, что белорусы покажут себя как на спортивной арене, так и в творчестве. Думаю, мы порадуем наших гостей, и они вернуться к нам еще раз.
Талисман минских Игр – лисенок Лесик – на неделе пленил интернет-пользователей. Делиться эмоциями в одном из мессенджеров теперь можно с помощью ярких стикеров с его изображением. И пока в столичных магазинах уже раскупают плюшевую копию маскота, у полюбившегося Лесика появились и народные прототипы.
Евгения Тригудь, продавец:
11 мая яркий фестиваль со звездными хедлайнерами на стадионе «Динамо» протестит, как арена функционирует при полном аншлаге.
Что же, 96 дней до старта мультиспортивного праздника. И в унисон его слогану всё больше ярких акцентов в столице II Европейских игр и всё больше событий, задающих тон предстоящему форуму.
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«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм
Новости Беларуси. Важная точка отсчета. 100 дней осталось до проведения в нашей столице II Европейских игр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С 21 июня. 9 дней. 15...
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