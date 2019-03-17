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Куда сдавать старую технику в Горках?

18.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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От старой домашней техники важно избавляться экологически грамотно. Нельзя оставлять ее у подъездов или мусорных контейнеров в надежде, что кто-нибудь заберет. Это небезопасно для самих жителей.

Кустарный разбор техники может привести к экологической катастрофе прямо в своем подъезде или во дворе. Так, повреждение кинескопа телевизора приведет к тому, что «вся таблица Менделеева» окажется в почве и в воздухе. Из холодильника произойдет утечка фреона, разольется компрессорное масло. Из ЖК-дисплея с CCFL подсветкой в окружающую среду попадет ядовитая ртуть, а из плазменного телевизора — свинец.

 

Куда сдавать старую технику в Горках?
Фото носит иллюстративный характер.

 

Сломанную или ставшую ненужной домашнюю технику называют отходами электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Это: холодильники, морозильники, стиральные и посудомоечные машины, газовые и электрические плиты, кондиционеры, вентиляторы, обогреватели, СВЧ-печи, пылесосы, швейные машины, кухонная техника, др. бытовые электронные и электрические приборы; телевизоры; компьютерная техника; телефоны, планшеты; звуковая и видеоаппаратура; фотоаппараты.

Чтобы старая техника была подвергнута полной и безопасной переработке, ее нужно сдавать правильно — в неразобранном виде в специальные пункты приема. На территории Горецкого района сбор отходов электронного и электрического оборудования осуществляют УКПП «Коммунальник» и райпо. По всем вопросам сбора бытовой техники можно обращаться в УКПП «Коммунальник» по телефонам 115 и 6-00-05, в Горецкое райпо по телефону 5-19-63.

С 2014 года сотрудники Унитарного предприятия «Могилев ВТИ» осуществляют сбор бытовой техники непосредственно от населения. Если нет возможности самостоятельно привезти ее в пункт приема, можно обратиться в службу «Могилев ВТИ-такси», которая приедет к вам на дом, заберет технику и выплатит компенсацию — 0,15 рублей за 1 кг. Заказать услугу можно по единому номеру 7383 для всех операторов мобильной связи и по городскому телефону 8(0222)75-20-30.

Работники организации сами вынесут уже ненужную вам бытовую технику из квартиры или подвала. Совместно со старой техникой можно также передать батарейки, люминесцентные и компактные энергосберегающие лампы, которые не пригодны для дальнейшей эксплуатации.

Каждый житель нашего района может внести свой маленький вклад в большое дело!

Отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома


 
Теги: Могилев
 
 
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  От старой домашней техники важно избавляться экологически грамотно. Нельзя оставлять ее у подъездов или мусорных контейнеров в надежде, что кто-нибудь заберет....
 
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