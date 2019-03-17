|
Президент Беларуси намерен в апреле посетить с официальным визитом Турцию
Новости Беларуси. Официальный визит главы белорусского государства в Турцию запланирован на середину апреля. Подробности предстоящих переговоров в Анкаре, а также динамику двусторонних отношений обсуждали 18 марта во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Турции. Политический диалог Минска и Анкары развивается успешно. Президенты регулярно обмениваются визитами. Встречались главы двух государств и в рамках форума «Один пояс, один путь» в Пекине. Сегодня есть необходимость вновь «сверить часы». Александр Лукашенко предложил не только поговорить об успехах, но и обсудить существующие проблемы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но будем считать, что наша с вами встреча сегодня – это первый шаг к конкретной подготовке визита. Поэтому, госпожа посол, давайте обсудим наши вопросы с точки зрения тех проблем, которые у нас существуют. Потому что все хорошее видно, приятно о нем говорить, но, тем не менее, всегда есть же и проблемы, которые нужно решать. В противном случае не надо было бы встречаться, переговоры вести, если все хорошо. Я хотел, чтобы мы откровенно обсудили те проблемные вопросы, которые, вы считаете, нужно решить сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе.
Что касается экономических отношений, то по результатам 2018 года товарооборот превысил 980 миллионов долларов. Однако сальдо для Беларуси сложилось отрицательное. В нашей стране зарегистрировано более 300 предприятий с участием турецкого капитала. Усилия сторон направлены и на создание сборочных производств. Речь о комбайнах и технике «Амкодор». Турция также заинтересована в поставках БелАЗов. Есть результаты в сфере производства текстильных изделий.
Кезбан Нилвана Дарама, Чрезвычайный и Полномочный посол Турции в Беларуси:
Как рассказала журналистам Чрезвычайный и Полномочный посол Турции в Беларуси, две страны намерены развивать инвестиционное сотрудничество. Для более тесных контактов бизнеса рассматривается возможность увеличения количества прямых авиарейсов. Стороны уверены, что точек соприкосновения добавит предстоящий апрельский визит. Сейчас в разработке находится три перспективных проекта. Кроме того, в дни визита белорусского лидера в Турции пройдет и деловой форум, который укрепит партнерство.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Официальный визит главы белорусского государства в Турцию запланирован на середину апреля. Подробности предстоящих переговоров в Анкаре, а...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)