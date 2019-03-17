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Границы трех областей изменят, это затронет земельные участки людей и юрлиц

18.03.2019 18:09 — Разное | Tut.by  
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18 марта президент подписал указ № 104 «Об административно-территориальном устройстве Брестской, Гродненской и Минской областей».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Зачем это нужно?

Административные границы некоторых регионов нуждаются в актуализации: они были установлены более 60 лет назад, в 1950-е годы, графическим способом на основе имевшегося в то время картографического материала, сообщает пресс-служба президента. С течением времени из-за мелиоративных и культуртехнических работ, строительства объектов транспортной инфраструктуры границы перестали совпадать с твердыми контурами местности (реками, мелиоративными каналами, дорожной сетью, лесными массивами, просеками и другими).

Что будут делать?

С 1 декабря 2019 года границы Брестской, Гродненской, Минской областей, их районов и города Жодино будут изменены в Едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь. Границы Брестской области и ее районов, совпадающие с границей с Украиной, будут изменены после завершения демаркации.

Эти изменения повлекут за собой изменения и в Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и Реестр адресов Республики Беларусь.

Кого и как это коснется?

Владельцам земельных участков, попадающих в зоны изменений, нужно переоформлять документы, удостоверяющие их право на земельный участок — пошлина за это взиматься не будет. Действие договоров аренды земельных участков, границы которых изменяются, сохраняются до прекращения срока аренды. К размеру платы за государственную регистрацию земельных участков, прав, ограничений (обременений) прав на них и внесение исправлений в документы регистра недвижимости, а также к тарифам на услуги по подготовке сведений для государственной регистрации и внесения исправлений установят понижающие коэффициенты.

Те, у кого из-за изменения границ изменится адрес, будут освобождены от платы за внесение этих изменений в документы.

 
 
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